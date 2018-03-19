В Индии девушка умерла от взрыва смартфона: жуткие фото

В Индии 18-летняя девушка погибла от взрыва смартфона, который произошел, когда она разговаривала по телефону.

Ума Орам подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках. Трагедия случилась в ее доме в деревне Керьякани, штат Одиша, Индия. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка-подросток получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка. В результате взрыва она потеряла сознание. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму - она скончалась по дороге в больницу.

Взорвавшийся смартфон Daily Mail

Ее брат Дурга Прасад Орам рассказал, что когда батарея мобильного телефона разрядилась, девушка подключила его к сети для зарядки, одновременно разговаривая по устройству.

Умершая пользовалась смартфоном Nokia 5233. Представители компании-производителя ситуацию пока не прокомментировали.

Убитая девушка Daily Mail

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