В Індії дівчина померла від вибуху смартфона: моторошні фото

В Індії 18-річна дівчина загинула від вибуху смартфона, який стався, коли вона розмовляла по телефону.

Ума Орам підключила пристрій до зарядки і говорила зі своїм родичем, незабаром телефон вибухнув прямо в її руках. Трагедія трапилася в її будинку в селі Керьякані, штат Одіші, Індія. Про це повідомляє Daily Mail.

Дівчина-підліток отримала кілька поранень: були пошкоджені рука, нога і грудна клітка. В результаті вибуху вона втратила свідомість. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати Уму - вона померла по дорозі в лікарню.

Смартфон, який вибухнув Daily Mail

Її брат Дурга Прасад Орам розповів, що коли батарея мобільного телефону розрядилася, дівчина підключила її до мережі для зарядки, одночасно розмовляючи по гаджету.

Померла користувалася смартфоном Nokia 5233. Представники компанії-виробника ситуацію поки не прокоментували.

убита дівчина Daily Mail

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