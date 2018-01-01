Степан Бандера: биография

1 января в семье греко-католического священника родился украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма Степан Бандера.

В 1919 - 1927 учился в Стрыйской гимназии. После окончания гимназии пытался выехать в Чехословакию для обучения в Украинской Хозяйственной Академии в Подебрадах, но не получил разрешения от польских властей.

В 1928 году став членом Украинской Военной Организации, получил назначение сначала в отдел разведки, позднее - пропаганды.

Одновременно принадлежал к студенческой организации Группа Украинской Националистической Молодежи, которая была тесно связана с УВО.

В 1929 вступил в Организацию украинских националистов (ОУН), с 1931 - член Краевой экзекутивы ОУН на Западно-Украинских-Землях (ЗУЗ), а с июня 1932 - заместитель Краевого Проводника и референт пропаганды.

В 1933 спланировал и провел школьную акцию, направленную против попыток польского правительства полонизировать украинскую школу. Поддерживая акции протеста Украинского Национально-Демократического Объединения против спланированного Голодомора 1932-33 в Приднепровской Украине.

В июне 1934 года был арестован и в ходе Варшавского процесса и был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной на пожизненное заключение.

С 1936 Бандера находился в тюрьме "Swięty Krzyż" ( "Святой Крест") в Варшаве. После развала Польского государства в сентябре 1939 освобожден из тюрьмы.

Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941. 5 июля 1941 Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года - в центральную Берлинскую тюрьму.

С начала 1942 года по август 1944 находился в концлагере Заксенхаузен в бункере "Целленбау". В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене, ФРГ. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959. Похоронен на кладбище в Мюнхене.