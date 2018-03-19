Рятувалася від вбивці: російська модель вистрибнула з 6 поверху

Російська модель Катерина Стецюк важко травмувалася після відчайдушного стрибка з 6 поверху житлового будинку в Дубаї. Дівчина отримала важку травму хребта, проте врятувалася від чоловіка, який накинувся на неї з погрозами розправою.

Як вдалося дізнатися журналістам, Стецюк працювала в Дубаї за контрактом і зіткнулася з наполегливим увагою до неї з боку одного з іноземців. Дівчина відкинула залицяння чоловіка, що вивело його з себе. Він розлютився і кинувся на модель, пише "Рідус".

Рятуючи своє життя, дівчина необдумано вистрибнула з 6-го поверху, проте дивом вижила. Злочинця вдалося затримати в аеропорту Дубая, наразі зловмисникові загрожує термін від 7 до 15 років.

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Що ж стосується моделі, на даний момент вона перебуває в місцевій лікарні, де вже перенесла дві операції. Через травму хребта Стецюк не може пересуватися самостійно.

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