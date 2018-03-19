Лине Костенко - 88: пронзительные цитаты великой поэтессы

В понедельник, 19 марта, великая украинская поэтесса Лина Костенко отмечает день рождения.

Гениальной писательнице-шестидесятнице исполнилось 88 лет. В честь дня рождения Лины Костенко "Обозреватель" предлагает вспомнить ее самые пронзительные цитаты о любви и Украине.

Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава.

Там, де в жінок не розвинуте почуття честі й гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.

Взагалі мені здається, все наше життя – це чекання найгіршого і надія на краще.

Лина Костенко ukrafoto.com

Мужчина формується не тоді, коли затуляється щитом, а тоді, коли піднімає меч.

Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти.

Любов шляхетна тільки тоді, коли вона сором'язлива.

Я всіх люблю, аби не заважали.

Ми ушкоджене покоління. Ще від предків щось узяли, а нащадкам вже не маємо що передати.

Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.

Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах.

Лина Костенко День

Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.

Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.

Звичайно ж, Гоголь – це російський письменник, але це – український геній

Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.

Лина Костенко в молодости Википедия

Кожному поколінню сняться свої кошмари.

Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.

Как сообщал "Обозреватель", недавно появилось уникальное видео с Линой Костенко.