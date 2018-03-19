Лине Костенко - 88: пронзительные цитаты великой поэтессы

В понедельник, 19 марта, великая украинская поэтесса Лина Костенко отмечает день рождения.
Гениальной писательнице-шестидесятнице исполнилось 88 лет. В честь дня рождения Лины Костенко "Обозреватель" предлагает вспомнить ее самые пронзительные цитаты о любви и Украине.
Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава.
Там, де в жінок не розвинуте почуття честі й гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.
Взагалі мені здається, все наше життя – це чекання найгіршого і надія на краще.
Лина Костенко
ukrafoto.com
Мужчина формується не тоді, коли затуляється щитом, а тоді, коли піднімає меч.
Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти.
Любов шляхетна тільки тоді, коли вона сором'язлива.
Я всіх люблю, аби не заважали.
Ми ушкоджене покоління. Ще від предків щось узяли, а нащадкам вже не маємо що передати.
Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.
Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.
Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах.
Лина Костенко
День
Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.
Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.
Звичайно ж, Гоголь – це російський письменник, але це – український геній
Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.
Лина Костенко в молодости
Википедия
Кожному поколінню сняться свої кошмари.
Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.
Как сообщал "Обозреватель", недавно появилось уникальное видео с Линой Костенко.