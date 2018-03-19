Ліні Костенко - 88: пронизливі цитати великої поетеси

У понеділок, 19 березня, визначна українська поетеса Ліна Костенко відзначає день народження.
Геніальній письменниці-шестидесятниці виповнилося 88 років. На честь дня народження Ліни Костенко "Обозреватель" пропонує пригадати її найпронизливіші цитати про любов і Україну.
Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава.
Там, де в жінок не розвинуте почуття честі й гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.
Взагалі мені здається, все наше життя – це чекання найгіршого і надія на краще.
Ліна Костенко
ukrafoto.com
Мужчина формується не тоді, коли затуляється щитом, а тоді, коли піднімає меч.
Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти.
Любов шляхетна тільки тоді, коли вона сором'язлива.
Я всіх люблю, аби не заважали.
Ми ушкоджене покоління. Ще від предків щось узяли, а нащадкам вже не маємо що передати.
Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.
Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.
Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах.
Ліна Костенко
день
Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.
Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.
Звичайно ж, Гоголь – це російський письменник, але це – український геній
Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.
Ліна Костенко в молодості
вікіпедія
Кожному поколінню сняться свої кошмари.
Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.
Як повідомляв "Обозреватель", недавно з'явилося унікальне відео з Ліною Костенко.