8 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 8 февраля в Украине и мире.

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Что 8 февраля празднуют в Украине и в мире

День революции в Ираке

День российской науки

День отмены рабства у цыган

Карнавалы в Мексике, Германии и Швейцарии

Кто из знаменитостей родился 8 февраля

В 1930 году в Белоусовке родилась известная украинская оперная певица Диана Петриненко.

Википедия

Родилась 8 февраля 1930 в селе Белоусовке (теперь Черкасской области).

Окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию (1955), класс профессора М. Егоричевой. В 1958-1961 годах - аспирант консерватории. В 1955-1958 годах - солистка (сопрано) Государственной хоровой капеллы "Думка", в 1962-1988 годах - солистка Киевской филармонии. Профессор киевской консерватории с 1991 года.

Гастролировала в США, Канаде, Италии, Франции, Японии, Венгрии, Финляндии, Югославии.

Среди учеников - Л. Монастырская, В. Базыр, Н. Моисеева, А. Пригара, М. Тищенко, Л. Липитюк, К. Быстрая, В. Иванченко, С. Шуст.

Ее сын - известный исполнитель и автор песен Тарас Петриненко.

В 1949 году в Москве на свет появилась популярная актриса Ирина Муравьева.

24СМИ

С раннего возраста Ирина участвовала в местном кружке актёрской самодеятельности, нередко выступая на школьных спектаклях и концертах.

После окончания школы Ирина Муравьёва проявила невиданное упрямство: вопреки воле родителей она решила стать актрисой и пришла на пробы во все театральные вузы столицы. Но Иру, как и её героиню в "Карнавале", ждало горькое разочарование: ни одно из учебных учреждений не приняло талантливую девушку, а в Щукинском училище ей даже посоветовали забыть о карьере актрисы и найти себе другую профессию.

Но Ирина Муравьёва проявила удивительную целеустремленность: спустя год она вновь подала документы в те же институты. Решение экзаменационных комиссий не поменялось, и девушка была вынуждена обучаться в драматической студии при Центральном детском театре: конкурс туда оказался значительно меньше. Окончив студию и набравшись опыта, Муравьева всё-таки поступила в знаменитый ГИТИС, но выбрала заочное отделение, ведь на тот момент уже числилась в штате ЦДТ и выходила на его сцену.

С тех пор Муравьева почти все время отдает театру, появляясь на сцене в разных постановках.

На экранах в она впервые появилась в 1965 году, согласившись на небольшую роль в массовке фильма "Дети Дон Кихота".

В 1979 году она сыграла в картине "Москва слезам не верит".

В 1981 году Ирина Муравьева получила предложение сыграть главную героиню в комедии "Карнавал".

В 80-е Ирина Муравьёва появилась ещё в нескольких замечательных картинах, среди которых самые популярные "Руки вверх", "Самая обаятельная и привлекательная", "Мы нижеподписавшиеся" и "Год теленка".

В 1973 сыграла свадьбу с Леонидом Эйдлиным, которому родил двух сыновей.

Что интересного в мире произошло 8 февраля

1016 - великий князь Киевский Владимир Мономах составил "Поучение" - первый дидактически-художественное произведение княжеской Руси

1969 - состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747

2002 - В Солт-Лейк-Сити открылись XIX зимние Олимпийские игры. Игры открыл Джордж Буш.

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