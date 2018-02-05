5 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 5 февраля в Украине и мире.

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Что 5 февраля празднуют в Украине и в мире

День Конституции в Мексике

Национальный день метеоролога в США

День Рунеберга в Финляндии

Кто из знаменитостей родился 5 февраля

В 1985 году на свет появился известный футболист Криштиану Роналду.

vietbao.vn

Роналду - португальский футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид" и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года — за его переход из английского "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 млн фунтов стерлингов.

Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Считается одним из лучших футболистов 2000—2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.

Пять лет встречался с российской моделью Ириной Шейк.

В 2010 году Роналду стал отцом: его сын Криштиану-младший родился от суррогатной матери.

В 2017 году стало известно, что Роналду в скором времени ждёт двух близнецов, которые родятся также от суррогатной матери. У него родился сын и дочь.

Через пять месяцев подруга футболиста, модель Джорджина Родригес, родила ему дочь.

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В 1992 году родился Неймар да Силва Сантос Жуниор - бразильский футболист.

Рамблер

С одиннадцатилетнего возраста выступал за молодёжную академию "Сантоса", а в 2009 году дебютировал в основном составе клуба. В этом же году был признан лучшим молодым игроком бразильской Лиги Паулиста. В 2010 году вместе с "Сантосом" стал чемпионом штата Сан-Паулу (лучший игрок розыгрыша) и обладателем Кубка Бразилии (стал лучшим бомбардиром турнира, забив 11 мячей).

По итогам сезона был признан лучшим игроком и лучшим нападающим Лиги Паулиста и лучшим нападающим чемпионата Бразилии. Всего во всеx турнираx Неймар забил 42 мяча в 62 встречаx. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за гол в ворота "Фламенго". В 2011 году помог "Сантосу" выиграть Кубок Либертадорес, который клуб не мог завоевать с 1963 года.

Летом 2013 года бразилец стал игроком испанской "Барселоны", которая заплатила за трансфер нападающего 57 млн евро. В сезоне 2014/2015 года вместе с клубом сделал "золотой xет-трик", выиграв чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА.

Неймар представлял Бразилию на международной арене, начиная со сборной до 17 лет и завершая первой командой страны.

Что интересного в мире произошло 5 февраля

1816 - в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник"

1887 - В театре Ла Скала прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло"

1952 - В Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов

2009 - получив выкуп 3 млн. 200 тыс. долларов, сомалийские пираты отпустили судно "Фаина", в составе экипажа которого было 17 украинцев. Судно находилось в плену с 25 сентября 2008 года.

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