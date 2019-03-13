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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Штрафы вырастут в 10 раз: в Украине задумали ужесточить наказания для водителей

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В Верховной Раде предложили ужесточить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в авто. В случае принятия закона, наказание увеличится в 10 раз и также коснется тех водителей, которые пренебрегают безопасностью своих детей.

Что предложили нардепы и почему идея может спасти сотни жизней — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • В Раде предлагают увеличить штрафы за непристегнутый ремень в 10 раз. Отдельно будут наказывать и тех водителей, которые пренебрегают безопасностью детей;

  • Это уже вторая за последние полгода попытка нардепов усилить ответственность. В прошлый раз, к сожалению, политические договоренности оказались важнее безопасности на дорогах;

  • Как указывает официальная статистика, в Украине высокая смертность на дорогах и самые низкие штрафы за нарушение ПДД в Европе.

Жесткие штрафы

Группа народных депутатов зарегистрировала проект закона №10130, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение правил ПДД. В частности штрафы за непристегнутый ремень безопасности авто вырастут с 51 до 510 гривен. Аналогичное наказание также вводят и в таких случаях:

  • Перевозка детей ростом ниже 145 см без детского кресла.

  • Перевозка детей младше 12 лет без детского кресла.

  • Перевозка детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях.

  • Перевозка организованных групп детей в темное время суток.

За повторное же нарушение придется выложить уже 850 гривен. Такой штраф предусмотрен другим законопроектом №10131.

Дети в авто

Дети в авто

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По мнению автора идеи, внефракционного народного депутата Анны Гопко, после окончания президентской гонки нардепы вполне могут перейти к рассмотрению изменений.

“Законопроект не противоречивый, поэтому его можно принимать сразу за основу и в целом. Увеличение штрафов в 10 раз с одной стороны не существенно, но с другой стороны мировой опыт показывает, что это может быть эффективно. Где-то половина людей, погибших в авариях при непристегнутых ремнях безопасности, можно было спасти”, — подчеркнула OBOZREVATEL Гопко.

Смотрите видео по теме:

Ранее Верховная Рада уже оскандалилась с резонансным провалом по голосованию проекта закона об увеличении штрафов за непристегнутый ремень до 850 гривен. Казалось бы, нейтральная и позитивная инициатива, но во время голосования в декабре 2018 года абсолютно все фракции её провалили. При том, что проект закона пробовали принять семь раз!

Печальная статистика

По данным Национальной полиции, ежегодно в Украине погибают не менее 3,5 тысяч людей в ДТП, не менее 35 тысяч получают травмы. Весомую часть повреждений и смертей можно было избежать, придерживаясь простого правила — пристегивать ремень безопасности. Сейчас в стране штраф за такое нарушение ПДД всего 51 гривна.

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“Большинство граждан, а именно 66%, поддерживают усиление ответственности за игнорирование ремней безопасности, о чем свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией "Ipsos" в рамках проекта "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" летом 2016 года.

Штрафы вырастут в 10 раз: в Украине задумали ужесточить наказания для водителей

По данным ВОЗ, эффективность ремней безопасности для спасения жизней составляет около 50% ДТП, результатом которых в случае неиспользования ремней стала бы смерть водителя и пассажиров. Уровень пользования ремнями безопасности в Украине является самым низким среди всех стран Европы. Лишь 23% водителей пользуются ремнями, согласно данным исследования кампании "За безопасные дороги", проведенного в 2018 году”, — пишут авторы проекта в пояснительной записке.

При этом страдают и мотоциклисты, которые принципиально не надевают мотошлемы. Хотя статистика гласит — шлем на 40% снижает риск смертельного исхода в результате ДТП, а также на 70 % — риск получить тяжелые травмы головы.

Европейский опыт

Согласно данным все тех же исследований, во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, в Чехии — 97%, в Словении — 93%, в Польше — 83%. В рамках кампании “За безопасные дороги” в 2017 году активисты подсчитали наказание за непристегнутый ремень безопасности в странах Европы.

Штрафы вырастут в 10 раз: в Украине задумали ужесточить наказания для водителей

Оказалось, что в Украине сумма штрафа минимальная. Так, в Беларуси штраф составляет 10 евро (~300 гривен), в Молдове — 15 евро (~450 гривен), в Польше — 23 евро (~700 гривен), в Румынии — 32 евро ( ~950 гривен), в Словакии — 60 евро (~1800 гривен).

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В странах западной Европы суммы достигают сотни евро. Наибольший штраф в Испании — 300 евро (~9000 гривен). При этом, согласно статистике, чем выше штраф, тем чаще водители соблюдают даже элементарные ПДД.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
ПДДЭксклюзив
Место
Украина
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