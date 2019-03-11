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В Украине могут в 10 раз взлететь штрафы за нарушение ПДД: что известно

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В Украине могут существенно увеличить штрафы для автомобилистов за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки детей.

Два соответствующих законопроекта были зарегистрированы в Верховной Раде.

Так, народные депутаты предлагают повысить плату за непристегнутый ремень в 10 раз. "В ч. 4 ст. 121 вместо слова "три" изложить слово "тридцать", – сказано в проекте №10131. Следовательно, вместо 51 грн водитель должен будет заплатить 510 грн.

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В Украине могут в 10 раз взлететь штрафы за нарушение ПДД: что известно

bessarabiainform.com

В Украине могут в 10 раз взлететь штрафы за нарушение ПДД: что известно

Скриншот

"Нарушение правил перевозки детей влечет наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – гласит законопроект №10130. Следовательно, в случае принятия парламентом соответствующего закона, украинцев ждет штраф 510 грн за:

  • перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла;

  • перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла;

  • перевозку детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях;

  • перевозку организованных групп детей в темное время суток.

В Украине могут в 10 раз взлететь штрафы за нарушение ПДД: что известно

Скриншот

За повторное нарушение правил водитель будет оштрафован в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

В Украине могут в 10 раз взлететь штрафы за нарушение ПДД: что известно

kurer-sreda.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине предложили ввести наказание в виде общественных работ для нарушителей ПДД.

  • Автоюрист Вадим Володарский выразил мнение, что увеличение в Украине штрафов водителям за непристегнутый ремень безопасности является неправомерным и неэффективным методом.

  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому украинских водителей обяжут передавать документы в руки патрульной полиции, а не предъявлять, как сейчас. Также водители, по требованию полиции, будут обязаны заглушить двигатель, вытащить ключи из зажигания и покинуть транспортное средство.

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Тема
ПДД
Место
Украина
Теги
штрафыавтоАвтомобиль
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