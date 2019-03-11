В Украине могут в 10 раз взлететь штрафы за нарушение ПДД: что известно

В Украине могут существенно увеличить штрафы для автомобилистов за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки детей.
Два соответствующих законопроекта были зарегистрированы в Верховной Раде.
Так, народные депутаты предлагают повысить плату за непристегнутый ремень в 10 раз. "В ч. 4 ст. 121 вместо слова "три" изложить слово "тридцать", – сказано в проекте №10131. Следовательно, вместо 51 грн водитель должен будет заплатить 510 грн.
bessarabiainform.com
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"Нарушение правил перевозки детей влечет наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – гласит законопроект №10130. Следовательно, в случае принятия парламентом соответствующего закона, украинцев ждет штраф 510 грн за:
перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла;
перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла;
перевозку детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях;
перевозку организованных групп детей в темное время суток.
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За повторное нарушение правил водитель будет оштрафован в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.
kurer-sreda.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине предложили ввести наказание в виде общественных работ для нарушителей ПДД.
Автоюрист Вадим Володарский выразил мнение, что увеличение в Украине штрафов водителям за непристегнутый ремень безопасности является неправомерным и неэффективным методом.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому украинских водителей обяжут передавать документы в руки патрульной полиции, а не предъявлять, как сейчас. Также водители, по требованию полиции, будут обязаны заглушить двигатель, вытащить ключи из зажигания и покинуть транспортное средство.
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