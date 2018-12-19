Смерть во имя выборов: правящее большинство подписало приговор тысячам украинцев

Правящее большинство Верховной Рады подписало приговор тысячам украинцев, скандально провалив проект закона об увеличении штрафов за вождение автомобиля без ремней безопасности. Несмотря на важность инициативы, парламентарии побоялись принимать закон перед началом предвыборной кампании. Политики заигрывают с избирателями и рискуют их жизнями, не собираясь наводить порядок на дорогах страны.

В чем ценность высоких штрафов и как нардепы вновь показали слабость — в материале OBOZREVATEL.

Выборы важнее безопасности

Суть законопроекта №8492 проста — езда за рулем автомобиля без ремня безопасности должна наказываться штрафом. Сейчас сумма наказания смешная — 51 гривня. Авторы проекта предлагали увеличить ее до 850 гривен.

Казалось бы, необходимая и нейтральная инициатива. Ни для кого не секрет — ежедневно на дорогах Украины гибнут десятки людей, сотни получают травмы. Ремень безопасности в авто или мотошлем в мотоцикле — элементарное, но жизненно важное средство защиты.

Несмотря на это, народные депутаты в свойственной им манере выносили проект на голосование семь раз. Из которых два — за поправки, один — за принятие во втором чтении и в целом, и трижды — за возвращение к рассмотрению. А направление на повторное чтение поддержали всего 196 человек, в результате чего проект был отклонен.

Отказались поддержать проект закона абсолютно все фракции: и коалиция, и оппозиция. Так, крупнейшая фракция парламента Блок Петра Порошенко не дала 39 голосов. Отсутствовали в зале еще 20 нардепов. Один из негласных лидеров БПП Игорь Кононенко при желании может собрать до 100 штыков. При принятии “нужных” законов фракция голосует без особых проблем и колебаний. Но на этот раз нардеп и сам не проголосовал, и его коллеги проигнорировали инициативу.

Не было активности и у представителя президента в Верховной Раде, народного депутата от БПП Ирины Луценко. Нардеп позиционирует себя как политик, который регулярно отстаивает интересы незащищенных украинцев, а также "проводит" социально-значимые проекты. Видимо, в этот раз безопасность на дорогах не вошла в шорт-лист нардепа.

Проигнорировали голосование и в “Народном фронте”. Не дали голоса "за" 17 из присутствующих нардепов. Отсутствовали — еще 13. Не секрет, что на фракцию прямое влияние имеет нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков, который прямо говорил о необходимости внести изменения в закон. К тому же, безопасность на дорогах и соблюдение ПДД — пласт ответственности для профильного министра.

Во время голосования в зале парламента фактически отсутствовала и большая часть фракций “Батьківщини” (12 нардепів) и “Самопомочі” (18). Хотя представители последней неоднократно подчеркивали, что министерства и ведомства должны реализовать мероприятия по безопасности дорожного движения в первую очередь.

Группы “Воля народа” и “Відродження” дружно не голосовали за решение. Видимо, проблемы безопасности на дорогах их мало волнуют.

Кроме того, законопроект был поставлен в парламенте на "мертвое" время — под конец рабочего дня. Спикер парламента Андрей Парубий начал рассматривать инициативу лишь после 17:00, что сильно уменьшило шансы на успешное голосование.

В Украине массово гибнут люди

Согласно открытым данным, с начала 2018 года в Украине произошли более 120 тысяч ДТП. Это один из наихудших показателей в Европе. В результате аварий погибли более 2600 человек. Помимо плохих дорог, в стране также отсутствует культура вождения. Пристегивать ремень на деле никто не хочет, считая это атрибутом, который только мешает комфортному вождению. Так же думают и мотоциклисты, игнорируя мотошлемы.

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При этом большинство граждан, а именно 66%, поддерживают усиление ответственности за игнорирование ремней безопасности. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией "Ipsos" в рамках проекта "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" летом 2016 года.

В Европе штрафы еще выше

По сравнению с Европой, нынешний штраф в 51 гривну (2 евро) выглядит смешным. В рамках кампании “За безопасные дороги”, в 2017 году активисты подсчитали наказание за не пристегнутый ремень безопасности в странах Европы.

Оказалось, что в Украине сумма штрафа минимальная. Так, в Беларуси штраф составляет 10 евро (~300 гривен), в Молдове - 15 евро (~450 гривен), в Польше — 23 евро (~700 гривен), в Румынии — 32 евро ( ~950 гривен), в Словакии — 60 евро (~1800 гривен).

В странах западной Европы суммы достигают сотни евро. Наибольший штраф в Испании — 300 евро (~9000 гривен). При этом, согласно статистике, чем выше штраф, тем чаще водители соблюдают даже элементарные ПДД.