Штрафи виростуть у 10 разів: в Україні задумали посилити покарання для водіїв

У Верховній Раді запропонували посилити штрафи за непристебнутий ремінь безпеки в авто. У разі прийняття закону, покарання збільшиться в 10 разів і також торкнеться тих водіїв, які нехтують безпекою своїх дітей.

Що запропонували нардепи і чому ідея може врятувати сотні життів — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

У Раді пропонують збільшити штрафи за водіння без ременя безпеки в 10 разів. Окремо будуть карати і тих водіїв, які нехтують безпекою дітей;

Це вже друга за останні півроку спроба нардепів посилити відповідальність. Минулого разу, на жаль, політичні домовленості були важливіші за безпеку на дорогах;

Як вказує офіційна статистика, в Україні висока смертність на дорогах і найнижчі штрафи за порушення ПДР у Європі.

Жорсткі штрафи

Група народних депутатів зареєструвала проект закону №10130, який передбачає посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Зокрема штрафи за водіння без ременя безпеки авто виростуть із 51 до 510 гривень. Аналогічне покарання також вводять і в таких випадках:

Перевезення дітей зростом нижче, ніж 145 см без дитячого крісла.

Перевезення дітей молодших 12 років без дитячого крісла.

Перевезення дітей до 16-ти років у будь-яких вантажних автомобілях.

Перевезення організованих груп дітей у темний час доби.

За повторне ж порушення доведеться викласти вже 850 гривень. Такий штраф передбачений іншим законопроектом №10131.

Діти в авто

На думку автора ідеї, позафракційного народного депутата Ганни Гопко, після закінчення президентських перегонів нардепи цілком можуть перейти до розгляду змін.

"Законопроект не суперечливий, тому його можна приймати одразу за основу і в цілому. Збільшення штрафів у 10 разів із одного боку не суттєве, але з іншого світовий досвід показує, що це може бути ефективно. Десь половина людей, які загинули в аваріях із непристебнутими ременями безпеки, можна було врятувати", — підкреслила OBOZREVATEL Гопко.

Дивіться відео за темою:

Раніше Верховна Рада вже вляпалася у скандал із резонансним провалом у голосуванні проекту закону про збільшення штрафів за непристебнутий ремінь до 850 гривень. Здавалося б нейтральна і позитивна ініціатива, але під час голосування в грудні 2018 року повністю всі фракції її провалили. До того ж проект закону пробували ухвалити сім разів!

Сумна статистика

За даними Національної поліції, щорічно в Україні гинуть не менше 3,5 тисячі людей у ДТП, не менше 35 тисяч отримують травми. Вагому частину травм і смертей можна було уникнути, дотримуючись простого правила — пристібати ремінь безпеки. Зараз у країні штраф за таке порушення ПДР становить лише 51 гривню.

"Більшість громадян, а саме 66%, підтримують посилення відповідальності за ігнорування ременів безпеки, про що свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного дослідницькою компанією "Ipsos" у рамках проекту "Модернізація і підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні" влітку 2016 року.

За даними ВООЗ, ефективність ременів безпеки для порятунку життів становить майже 50% ДТП, результатом яких у разі невикористання ременів стала б смерть водія і пасажирів. Рівень користування ременями безпеки в Україні є найнижчим серед усіх країн Європи. Лише 23% водіїв користуються ременями, згідно з даними дослідження кампанії "За безпечні дороги", проведеного в 2018 році", — пишуть автори проекту в пояснювальній записці.

Водночас страждають і мотоциклісти, які принципово не одягають мотошоломи. Хоча статистика свідчить — шолом на 40% знижує ризик смертельного результату в результаті ДТП, а також на 70% — ризик отримати важкі травми голови.

Європейський досвід

Згідно з даними все тих же досліджень, у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, в Чехії — 97%, у Словенії — 93%, у Польщі — 83%. У рамках кампанії "За безпечні дороги" в 2017 році активісти підрахували покарання за непристебнутий ремінь безпеки в країнах Європи.

Виявилося, що в Україні сума штрафу мінімальна. Так, у Білорусі штраф становить 10 євро (~ 300 гривень), у Молдові — 15 євро (~ 450 гривень), у Польщі — 23 євро (~ 700 гривень), у Румунії — 32 євро (~ 950 гривень), у Словаччині — 60 євро (~ 1800 гривень).

У країнах західної Європи суми досягають сотень євро. Найбільший штраф в Іспанії — 300 євро (~ 9000 гривень). Водночас, згідно зі статистикою, чим вищий штраф, тим частіше водії дотримуються навіть елементарних правил дорожнього руху.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!