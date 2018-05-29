УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Выплатят 300 тыс. грн: в Украине впервые восстановили в должности люстрированного прокурора

2.5тЧитать новость на украинском

Одесский апелляционный административный суд восстановил экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко в должности.

Ему также выплатят почти 300 тыс. грн зарплаты за время "вынужденного прогула".

Как сказано в сюжете программы "Наші гроші", суд впервые восстановил в должности люстрированного служащего.

Кузьменко уволили в марте 2015-го в соответствии с Законом "Об очистке власти", более известного как закон о люстрации.

Причиной стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции Достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился за свое увольнение, которое считал незаконным.

Александр Кузьменко

bihus.info

Судьи признали закон неконституционным, в связи с чем прокурора восстановили в должности. Стоит отметить, что Конституционный Суд своих выводов по закону до сих пор не обнародовал.

Новости
Украинская люстрация: "Никто не забыт, ничто не забыто"

Решение суда предусматривает снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации.

Отмечается, что Кузьменко возвращаться в прокуратуру пока не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля скандального главу ГосЧС Сергея Бочковского восстановили в должности.

Читайте все новости по теме "Люстрация в Украине" на Обозревателе.

Тема
Люстрация в Украине
Персона
Виктор Пшонка
Место
Украина
Объекты
судпрокуратура Киева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
2
Смешно
1
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги