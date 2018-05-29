Выплатят 300 тыс. грн: в Украине впервые восстановили в должности люстрированного прокурора

Одесский апелляционный административный суд восстановил экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко в должности.

Ему также выплатят почти 300 тыс. грн зарплаты за время "вынужденного прогула".

Как сказано в сюжете программы "Наші гроші", суд впервые восстановил в должности люстрированного служащего.

Кузьменко уволили в марте 2015-го в соответствии с Законом "Об очистке власти", более известного как закон о люстрации.

Причиной стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции Достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился за свое увольнение, которое считал незаконным.

Александр Кузьменко bihus.info

Судьи признали закон неконституционным, в связи с чем прокурора восстановили в должности. Стоит отметить, что Конституционный Суд своих выводов по закону до сих пор не обнародовал.

Решение суда предусматривает снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации.

Отмечается, что Кузьменко возвращаться в прокуратуру пока не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля скандального главу ГосЧС Сергея Бочковского восстановили в должности.