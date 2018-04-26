Скандального экс-главу ГосЧС восстановили в должности

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Своим решением суд восстановил его в должности с 25 марта 2015 года, передает "Интерфакс-Украина".

Сергей Бочковский

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Как сообщал "Обозреватель", 25 марта 2015 года на заседании Кабмина Бочковский был задержан.

28 марта 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал Бочковского на два месяца с возможностью внесения залога в 1,2 млн грн за злоупотребления и причастность к коррупционным схемам в ГСЧС.

Позже ему объявили новое подозрение в совершении преступлений.

2 апреля он вышел под залог.