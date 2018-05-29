Виплатять 300 тис. грн: в Україні вперше поновили на посаді люстрованого прокурора

Одеський апеляційний адміністративний суд відновив екс-прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка на посаді.

Йому також виплатять майже 300 тис. грн зарплати за час "вимушеного прогулу".

Як сказано у сюжеті програми "Наші гроші", суд вперше відновив на посаді люстрованого службовця.

Кузьменка звільнили у березні 2015-го відповідно до Закону "Про очищення влади", більш відомого як закон про люстрацію.

Причиною стала його робота на посаді першого заступника прокурора Печерського району під час Революції Гідності. Протягом наступних трьох років Кузьменко регулярно судився за своє звільнення, яке вважав незаконним.

Олександр Кузьменко bihus.info

Судді визнали закон неконституційним, у зв'язку з чим прокурора поновили на посаді. Варто зазначити, що Конституційний Суд своїх висновків щодо закону досі не оприлюднив.

Рішення суду передбачає зняття заборони протягом 10 років обіймати посади в державному секторі, що передбачено законом про люстрацію.

Зазначається, що Кузьменко повертатися до прокуратури поки не збирається, але не виключає такої можливості в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 квітня скандального главу ДСНС Сергія Бочковського поновили на посаді.