В Украине введут фото- и видеофиксацию на дорогах: Кабмин дал ''зеленый свет''

Кабинет министров Украины одобрил фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Соответствующее решение члены правительства приняли на заседании 3 октября.

Документ расширил перечень технического оборудования, которое на законодательном уровне допускается для контроля безопасности на дорогах, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Контроль безопасности дорожного движения до сегодняшнего дня мог проводиться только при помощи средств дистанционного измерения скорости, таких как TruCAM или "Визир". Отныне на дороге разрешено использование средств определения пространственно-временных координат и средств фото- и видеофиксации нарушений в автоматическом режиме", — объяснили в правительстве.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что ведение автоматической фиксации нарушений ПДД приведет к снижению аварийности и количества ДТП. Также это окажет положительное экономическое влияние на украинских производителей таких технических средств, поскольку вырастет спрос на них.

Как писал OBOZREVATEL, с 27 сентября в Украине заработали новые правила парковки. Однако их полноценная реализация не была возможной из-за отсутствия законодательной регуляции фото- и видеофиксации нарушения ПДД.