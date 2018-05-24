В Швеции приняли резонансный закон о сексе

В Швеции принят закон, который обязывает получить однозначное согласие партнера перед сексом. Иначе сексуальный контакт будет считаться изнасилованием.

Шведские депутаты одобрили изменения 257 голосами. Против было 38, сообщает Associated Press.

Парламент Швеции en.wikipedia.org

Закон, который вступает в силу 1 июля, гласит: "больше не обязательно, чтобы преступник использовал насилие или угрозы, или использовал особенно уязвимое положение жертвы", чтобы выдвинуть обвинения в изнасиловании.

В декабре 2017 года премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, презентуя предложения по изменению закона в соответствии с другими странами Европы, сказал, что если секс не является добровольным - "он незаконный". Его заместитель Изабелла Ловин заявила, что недавняя кампания по борьбе с преследованиями #MeToo показала необходимость нового законодательства.

Критики закона говорят, что к большому количеству обвинительных приговоров он не приведет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американский журнал Time назвал "Человеком года" в 2017 году участников движения #MeToo, которые откровенно рассказали о пережитых сексуальных домогательствах.