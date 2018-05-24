У Швеції взяли резонансний закон про секс

У Швеції був прийнятий закон, який зобов'язує отримати однозначну згоду партнера перед сексом. Інакше сексуальний контакт буде вважатися згвалтуванням.

Шведські депутати схвалили зміни 257 голосами. Проти було 38, повідомляє Associated Press.

Парламент Швеції en.wikipedia.org

Закон, який вступає в силу 1 липня, говорить: "більше не обов'язково, щоб злочинець використовував насильство або погрози, або використовував особливо уразливе становище жертви", щоб висунути звинувачення в згвалтуванні.

У грудні 2017 року прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен, презентуючи пропозиції щодо зміни закону відповідно до іншим країнан Європи, сказав, що якщо секс не є добровільним - "він незаконний". Його заступник Ізабелла Ловін заявила, що недавня кампанія по боротьбі з переслідуваннями #MeToo показала необхідність нового законодавства.

Критики закону говорять, що до великої кількості обвинувальних вироків він не приведе.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американський журнал Time назвав "Людиною року" у 2017 році учасників руху #MeToo, які відверто розповіли про пережиті сексуальні домагання.