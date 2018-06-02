"Путин, помоги!" Украина сообщила печальную новость пропагандисту Вышинскому

Директор и журналист "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого судят по делу о госизмене, не может выйти из украинского гражданства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько в эфире телеканала "112 Украина", прокомментировав недавнее заявление Вышинского о том, что он хочет получить гражданство России и, соответственно, отказаться от украинского.

"Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению", - заявил недавно Вышинский.

В свою очередь Гунько отметил, что ст. 18 закона о гражданстве Украины указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

Также пресс-секретарь ГМС подчеркнул, что ст. 2 закона Украины о гражданстве указывает, что в случае, если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

"То есть наличие любых других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом", — пояснил Гунько.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая СБУ раскрыла пророссийскую сеть в Киеве.

В ходе обысков в офисе издания "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая его арестовали на два месяца без права на залог.