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"Путин, помоги!" Украина сообщила печальную новость пропагандисту Вышинскому

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Директор и журналист "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого судят по делу о госизмене, не может выйти из украинского гражданства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько в эфире телеканала "112 Украина", прокомментировав недавнее заявление Вышинского о том, что он хочет получить гражданство России и, соответственно, отказаться от украинского.

"Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению", - заявил недавно Вышинский.

В свою очередь Гунько отметил, что ст. 18 закона о гражданстве Украины указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

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Также пресс-секретарь ГМС подчеркнул, что ст. 2 закона Украины о гражданстве указывает, что в случае, если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

"То есть наличие любых других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом", — пояснил Гунько.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая СБУ раскрыла пророссийскую сеть в Киеве.

В ходе обысков в офисе издания "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая его арестовали на два месяца без права на залог.

Персона
Кирилл Вышинский
Место
Украина
Объект
Государственная миграционная служба Украины
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