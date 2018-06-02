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"Путін, допоможи!" Україна повідомила сумну новину пропагандисту Вишинському

3.3тЧитати новину російською

Директор і журналіст "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого судять у справі про держзраду, не може вийти з українського громадянства.

Про це повідомив прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько в ефірі телеканалу "112 Україна", прокоментувавши недавню заяву Вишинського про те, що він хоче отримати громадянство Росії і, відповідно, відмовитися від українського.

"Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив недавно Вишинський.

У свою чергу Гунько зазначив, що ст. 18 закону про громадянство України вказує на те, що вихід з громадянства не допускається в разі, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

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Також прес-секретар ГМС підкреслив, що ст. 2 закону України про громадянство вказує, що в разі, якщо громадянин України є також громадянином іноземної держави, то в правовідносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

"Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій або будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом", - пояснив Гунько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня СБУ розкрила проросійську мережу в Києві.

В ході обшуків в офісі видання "РИА Новости Україна" в Києві був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня його заарештували на два місяці без права на заставу.

Особа
Кирило Вишинський
Місце
Україна
Об'єкт
Державна міграційна служба України
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