"Путін, допоможи!" Україна повідомила сумну новину пропагандисту Вишинському

Директор і журналіст "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого судять у справі про держзраду, не може вийти з українського громадянства.

Про це повідомив прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько в ефірі телеканалу "112 Україна", прокоментувавши недавню заяву Вишинського про те, що він хоче отримати громадянство Росії і, відповідно, відмовитися від українського.

"Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив недавно Вишинський.

У свою чергу Гунько зазначив, що ст. 18 закону про громадянство України вказує на те, що вихід з громадянства не допускається в разі, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

Також прес-секретар ГМС підкреслив, що ст. 2 закону України про громадянство вказує, що в разі, якщо громадянин України є також громадянином іноземної держави, то в правовідносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

"Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій або будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом", - пояснив Гунько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня СБУ розкрила проросійську мережу в Києві.

В ході обшуків в офісі видання "РИА Новости Україна" в Києві був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня його заарештували на два місяці без права на заставу.