"Мне очень горько": Вышинский потребовал лишить его гражданства Украины

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого судят по делу о госизмене, призвал лишить его гражданства Украины.

Такое заявление он сделал в Апелляционном суде Херсонской области, который рассматривает апелляцию на его арест.

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Требование он обратил к президенту Украины Петру Порошенко.

Свои арест и содержание под стражей Вышинский назвал незаконными.

Отмечается, что он как гражданин России попросил у президента РФ Владимира Путина защиты.

"Мне очень горько заявлять о том, что я выхожу из украинского гражданства. Для меня было определённой гордостью демонстрировать свой паспорт на границе Украины. Но я не вижу другого способа, чтобы снять давление с моих близких и друзей", - заявил Вышинский.

Он также высказался по поводу информации о вероятном обмене его на украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Если вам нужна жертва, предмет обмена, не нужно было тратить так много усилий, проводить обыски у моих престарелых родителей, в офисах... Считаю свой арест незаконным. И содержание под арестом также считаю незаконным", - заявил журналист.

В начале заседания адвокат Вышинского Андрей Доманский попросил коллегию выпустить журналиста из стеклянного бокса на время заседания.

Получив отказ, защита попросила об отводе. Суд не удовлетворил их требование.

После этого в заседании был объявлен технический перерыв, чтобы адвокаты могли пообщаться с подзащитным.

Кирилл Вышинский Sputnik Беларусь

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая СБУ раскрыла пророссийскую сеть в Киеве.

В ходе обысков в офисе издания "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая его арестовали на два месяца без права на залог.