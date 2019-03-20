Правила ужесточат. Украинцев ждут масштабные перемены с водительскими правами

В Украине предлагают изменить порядок выдачи автомобильных прав. В профильном Министерстве внутренних дел уже подготовили проект закона, который внесет сразу несколько важных поправок в действующие правила. Они касаются как граничного возраста получения прав, так и их срока действия.

Что важно знать и когда ждать нововведений — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В МВД готовят проект закона, который существенно изменит правила выдачи прав на вождение автомобилей и мотоциклов;

Предлагается ввести 4 категории мототранспорта, увеличить минимальный возраст получения категории. Также изменения могут разграничить вождение на “механике” и “автомате”;

Меняется и срок выдачи удостоверений — его де-факто предлагают уменьшить до 15 лет.

Что предлагают изменить для мотоциклистов

В МВД предлагают существенно расширить перечень категорий водительских прав. Прежде всего изменения коснутся любителей мототранспорта. В законе предлагают утвердить 4 категории (сейчас в Украине их две А1(мопеды) и А(мотоциклы)):

АМ – мопеды с мотором до 50 куб. см или 4 кВт (для электробайков).

А1 – мотоциклы с мотором до 125 куб. см или 11 кВт.

А2 – мототехника с соотношением масса/мощность не более 0,2 кВт/кг.

А – более мощные мотоциклы.

На первые две категории права можно будет получить с 16 лет. А2 выдадут только 18-летним. За руль мотоцикла допустят только людей старше 20 лет. И лишь при условии, что у человека есть 2-летний стаж управления техникой категории А2.

Мотоциклист

“Считаю, что это правильное решение. Сейчас есть мотоциклы, которые могут разогнаться до 100 км/час за несколько секунд. Неподготовленный человек на таком мотоцикле может попросту попасть в аварию. Тем более что часто можем увидеть и такие байки, которые при весе в 150 килограмм имеют конских сил в разы больше. Поэтому к выдаче прав нужно подходить тщательно и с умом”, — пояснил OBOZREVATEL автолюбитель Владислав Скалий.

Если сдавал на “автомате”, за “механику” садиться нельзя

Изменения коснутся и выдачи прав для водителей автобусов и тягачей — они смогут получить документы после 24 лет.

Первое удостоверение будут выдавать на срок не более чем на 2 года и с ограничением скорости 70 км/час. Если водитель сумеет за 2 года совершить не более двух правонарушений, ему дадут полноценные права.

Меняется и срок действия выданных удостоверений. Украинцу придется подтверждать свои навыки каждые 15 лет. Сейчас же права выдают на 30 лет. А для водителей автобусов и грузовиков аттестации будут чаще — каждые 5 лет. При этом все выданные прежде права будут действовать вплоть до срока их годности.

Еще одно важное изменение – порядок выдачи удостоверений в зависимости от типа коробки передач автомобиля. Если человек будет сдавать практический экзамен на "ручной" коробке, его не ограничат в праве управлять и машиной с автоматом. В ином случае в правах поставят отметку "автомат" — с таким удостоверением садиться за руль машины с "ручкой" будет запрещено.

Почему правила надо ужесточать

Опрошенные OBOZREVATEL автолюбители и юристы позитивно отреагировали на такую идею. По мнению автоюриста Владимира Лунева, правила выдачи прав нужно ужесточать, а проверки на “профпригодность” нужно проводить тем водителям, которые регулярно нарушают ПДД.

“Согласен касательно идеи разграничить “автомат” и “механику”. Часто бывают ситуации, когда водители в экстренных ситуациях могут потерять контроль над ситуацией, или вовсе на две педали нажать. Поэтому обучение должно быть комплексным, с учетом всех нюансов. Еще одно интересное нововведение — именно по проверке навыков. Тут я бы немного видоизменил идею и обязал проходить переаттестацию тех водителей, которые регулярно нарушают ПДД”, — пояснил OBOZREVATEL Лунев.

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Автолюбитель Владислав Скалий также в целом доволен идеей. “Изменение особо не коснутся тех, кто умеет водить авто или мотоцикл. Для практикующих водителей проблемой не будет прийти и показать, что он умеет водить... Возможно, закон сможет частично отсеять тех, кому эти права попросту подарили”, — считает Скалий.

При этом проект таких нововведений находится лишь на стадии разработки. После обсуждения и утверждения он будет зарегистрирован в Верховной Раде и лишь затем, возможно, будет выставлен на голосование.

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