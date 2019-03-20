Правила посилять. На українців чекають масштабні зміни з водійськими правами

В Україні пропонують змінити порядок видачі автомобільних прав. У профільному Міністерстві внутрішніх справ уже підготували проект закону, який внесе відразу кілька важливих поправок до чинних правил. Вони стосуються як граничного віку отримання прав, так і їхнього терміну дії.
Що важливо знати і коли чекати на нововведення — з'ясовував OBOZREVATEL.
Головне:
У МВС готують проект закону, який істотно змінить правила видачі прав на водіння автомобілів і мотоциклів;
Пропонується ввести 4 категорії мототранспорту, збільшити мінімальний вік отримання категорії. Також зміни можуть розмежувати водіння на "механіці" і "автоматі";
Змінюється і термін видачі посвідчень — його де-факто пропонують зменшити до 15 років.
Що пропонують змінити для мотоциклістів
У МВС пропонують істотно розширити перелік категорій водійських прав. Перш за все зміни стосуватимуться любителів мототранспорту. У законі пропонують затвердити 4 категорії (зараз в Україні їх дві А1 (мопеди) та А (мотоцикли)):
АМ — мопеди з двигуном до 50 куб. см або 4 кВт (для електробайків).
А1 — мотоцикли з мотором до 125 куб. см або 11 кВт.
А2 — мототехніка зі співвідношенням маса/потужність не більше 0,2 кВт/кг.
А — потужніші мотоцикли.
На перші дві категорії права можна буде отримати з 16 років. А2 видадуть лише 18-річним. За кермо мотоцикла допустять тільки людей старше 20 років. І лише за умови, що у людини є 2-річний стаж керування технікою категорії А2.
Мотоцикліст
"Вважаю, що це правильне рішення. Зараз є мотоцикли, які можуть розігнатися до 100 км/год за кілька секунд. Людина без спеціальної підготовки на такому мотоциклі може просто потрапити в аварію. Тим більше що часто можемо побачити і такі байки, які з вагою у 150 кілограмів мають кінських сил в рази більше. Тому до видачі прав треба підходити ретельно і з розумом", — пояснив OBOZREVATEL автолюбитель Владислав Скалій.
Якщо здавав на "автоматі", за "механіку" сідати не можна
Зміни стосуватимуться і видачі прав для водіїв автобусів і тягачів — вони зможуть отримати документи після 24 років.
Перше посвідчення видаватимуть на термін не більше ніж на 2 роки і з обмеженням швидкості 70 км/год. Якщо водій зуміє за 2 роки скоїти не більше двох правопорушень, йому дадуть повноцінні права.
Змінюється і термін дії виданих посвідчень. Водієві доведеться підтверджувати свої навички кожні 15 років. Зараз же права видають на 30 років. А для водіїв автобусів і вантажівок атестації будуть частіше — кожні 5 років. При цьому всі видані раніше права будуть діяти аж до терміну їхньої придатності.
Ще одна важлива зміна — порядок видачі посвідчень залежно від типу коробки передач автомобіля. Якщо людина складатиме практичний іспит на "ручній" коробці, її не обмежать у праві керувати і машиною з автоматом. Інакше у правах зроблять позначку "автомат" — з таким посвідченням сідати за кермо машини з "ручкою" буде заборонено.
Чому правила треба посилювати
Опитані OBOZREVATEL автолюбителі та юристи позитивно відреагували на таку ідею. На думку автоюриста Володимира Луньова, правила видачі прав треба посилювати, а перевірки на "профпридатність" проводити тим водіям, які регулярно порушують ПДР.
"Згоден щодо ідеї розмежувати "автомат" і "механіку". Часто бувають ситуації, коли водії в екстрених ситуаціях можуть втратити контроль над ситуацією, чи взагалі на дві педалі натиснути. Тому навчання має бути комплексним, з урахуванням всіх нюансів. Ще одне цікаве нововведення — саме з перевірки навичок. Тут я б трохи видозмінив ідею і зобов'язав проходити переатестацію тих водіїв, які регулярно порушують ПДР", — пояснив OBOZREVATEL Луньов.
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Автолюбитель Владислав Скалій також загалом задоволений ідеєю. "Зміна особливо не зачеплять тих, хто вміє водити авто чи мотоцикл. Для водіїв-практикантів проблемою не буде прийти і показати, що він вміє водити... Можливо, закон зможе частково відсіяти тих, кому ці права просто подарували", — вважає Скалій.
При цьому проект таких нововведень перебуває лише на стадії розробки. Після обговорення та затвердження він буде зареєстрований у Верховній Раді і лише потім, можливо, буде виставлений на голосування.
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