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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Правила посилять. На українців чекають масштабні зміни з водійськими правами

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В Україні пропонують змінити порядок видачі автомобільних прав. У профільному Міністерстві внутрішніх справ уже підготували проект закону, який внесе відразу кілька важливих поправок до чинних правил. Вони стосуються як граничного віку отримання прав, так і їхнього терміну дії.

Що важливо знати і коли чекати на нововведення — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

  • У МВС готують проект закону, який істотно змінить правила видачі прав на водіння автомобілів і мотоциклів;

  • Пропонується ввести 4 категорії мототранспорту, збільшити мінімальний вік отримання категорії. Також зміни можуть розмежувати водіння на "механіці" і "автоматі";

  • Змінюється і термін видачі посвідчень його де-факто пропонують зменшити до 15 років.

Що пропонують змінити для мотоциклістів

У МВС пропонують істотно розширити перелік категорій водійських прав. Перш за все зміни стосуватимуться любителів мототранспорту. У законі пропонують затвердити 4 категорії (зараз в Україні їх дві А1 (мопеди) та А (мотоцикли)):

  • АМ мопеди з двигуном до 50 куб. см або 4 кВт (для електробайків).

  • А1 мотоцикли з мотором до 125 куб. см або 11 кВт.

  • А2 мототехніка зі співвідношенням маса/потужність не більше 0,2 кВт/кг.

  • А потужніші мотоцикли.

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На перші дві категорії права можна буде отримати з 16 років. А2 видадуть лише 18-річним. За кермо мотоцикла допустять тільки людей старше 20 років. І лише за умови, що у людини є 2-річний стаж керування технікою категорії А2.

Мотоцикліст

Мотоцикліст

"Вважаю, що це правильне рішення. Зараз є мотоцикли, які можуть розігнатися до 100 км/год за кілька секунд. Людина без спеціальної підготовки на такому мотоциклі може просто потрапити в аварію. Тим більше що часто можемо побачити і такі байки, які з вагою у 150 кілограмів мають кінських сил в рази більше. Тому до видачі прав треба підходити ретельно і з розумом", пояснив OBOZREVATEL автолюбитель Владислав Скалій.

Якщо здавав на "автоматі", за "механіку" сідати не можна

Зміни стосуватимуться і видачі прав для водіїв автобусів і тягачів вони зможуть отримати документи після 24 років.

Перше посвідчення видаватимуть на термін не більше ніж на 2 роки і з обмеженням швидкості 70 км/год. Якщо водій зуміє за 2 роки скоїти не більше двох правопорушень, йому дадуть повноцінні права.

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Змінюється і термін дії виданих посвідчень. Водієві доведеться підтверджувати свої навички кожні 15 років. Зараз же права видають на 30 років. А для водіїв автобусів і вантажівок атестації будуть частіше кожні 5 років. При цьому всі видані раніше права будуть діяти аж до терміну їхньої придатності.

Правила посилять. На українців чекають масштабні зміни з водійськими правами

Ще одна важлива зміна порядок видачі посвідчень залежно від типу коробки передач автомобіля. Якщо людина складатиме практичний іспит на "ручній" коробці, її не обмежать у праві керувати і машиною з автоматом. Інакше у правах зроблять позначку "автомат" з таким посвідченням сідати за кермо машини з "ручкою" буде заборонено.

Чому правила треба посилювати

Опитані OBOZREVATEL автолюбителі та юристи позитивно відреагували на таку ідею. На думку автоюриста Володимира Луньова, правила видачі прав треба посилювати, а перевірки на "профпридатність" проводити тим водіям, які регулярно порушують ПДР.

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"Згоден щодо ідеї розмежувати "автомат" і "механіку". Часто бувають ситуації, коли водії в екстрених ситуаціях можуть втратити контроль над ситуацією, чи взагалі на дві педалі натиснути. Тому навчання має бути комплексним, з урахуванням всіх нюансів. Ще одне цікаве нововведення саме з перевірки навичок. Тут я б трохи видозмінив ідею і зобов'язав проходити переатестацію тих водіїв, які регулярно порушують ПДР", пояснив OBOZREVATEL Луньов.

Дивіться відео за темою:

Автолюбитель Владислав Скалій також загалом задоволений ідеєю. "Зміна особливо не зачеплять тих, хто вміє водити авто чи мотоцикл. Для водіїв-практикантів проблемою не буде прийти і показати, що він вміє водити... Можливо, закон зможе частково відсіяти тих, кому ці права просто подарували", вважає Скалій.

При цьому проект таких нововведень перебуває лише на стадії розробки. Після обговорення та затвердження він буде зареєстрований у Верховній Раді і лише потім, можливо, буде виставлений на голосування.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
ПДР
Місце
Україна
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