НАБУ не будет объективно расследовать дела против себя – нардеп

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины уголовного дела о нарушении детективами адвокатской тайны не будет объективным.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук.

Речь идет о том, что детективам НАБУ придется расследовать дело, в котором сотрудники ведомства незаконно прослушивали и записывали на видео конфиденциальные встречи адвокатов с подзащитным.

Так, Николай Паламарчук пояснил, что поскольку речь идет не о коррупции, а просто о преступлении, то по закону такое дело должно расследовать Государственное бюро расследований, а не подразделение Национального антикоррупционного бюро.

Николай Паламарчук 112.ua

"Если бы дело расследовало ГБР, то в этом случае оно было бы объективным. Но поскольку ГБР нет, то дело расследует служба безопасности НАБУ. И в этом – большая ошибка. Получается, что жалуются на щуку, и щуке поручают разобраться с жалобой", - сообщил народный депутат.

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Он выразил сомнения в объективности НАБУ в этом деле и отметил, что структурное подразделение службы безопасности антикоррупционного бюро, которое расследует дело о незаконной "прослушке" защитников, по сути, является тем же НАБУ.

"Новое расследование дела поручили тем же людям, кто это дело закрывал. Поэтому оно не будет объективным. На сегодняшний день нет Государственного бюро расследований, которое могло бы расследовать это дело", - подчеркнул Паламарчук.

По его словам, статья 216 четко определяет подследственность ГБР - это нарушения, касащиеся НАБУ и других правоохранительных органов.

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Как известно, в декабре 2017 года Печерский районный суд Киева принял решение о возбуждении уголовного производства, однако детективы НАБУ дело закрыли. В среду, 6 июня, Соломенский суд Киева признал закрытие дела незаконным и постановил возобновить расследование.