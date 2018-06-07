НАБУ не буде об'єктивно розслідувати справи проти себе - нардеп

Розслідування Національного антикорупційного бюро України кримінальної справи про порушення детективами адвокатської таємниці не буде об'єктивним.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук.

Йдеться про те, що детективам НАБУ доведеться розслідувати справу, в якій співробітники відомства незаконно прослуховували і записували на відео конфіденційні зустрічі адвокатів з підзахисним.

Так, Микола Паламарчук пояснив, що оскільки мова йде не про корупцію, а просто про злочин, то згідно з законом справу має розслідувати Державне бюро розслідувань, а не підрозділ Національного антикорупційного бюро.

Микола Паламарчук 112.ua

"Якби справу розслідувало ДБР, то в цьому випадку розслідування було б об'єктивним. Але оскільки ДБР немає, то справу розслідує служба безпеки НАБУ. І в цьому - велика помилка. Виходить, що скаржаться на щуку, і щуці ж доручають розібратися зі скаргою", - сказав народний депутат.

Новини НАБУ здійснило замах на адвокатуру України

Паламарчук висловив сумнів в об'єктивності НАБУ і зазначив, що структурний підрозділ служби безпеки антикорупційного бюро, яке розслідує справу про незаконну "прослушку" захисників, по суті, є тим же НАБУ.

"Нове розслідування справи доручили тим же людям, хто цю справу закривав. Тому воно не буде об'єктивним", - наголосив Паламарчук.

За його словами, стаття 216 чітко визначає підслідність ДБР - це порушення, що стосуються НАБУ та інших правоохоронних органів.

Як відомо, в грудні 2017 року Печерський районний суд Києва прийняв рішення про порушення кримінальної виробництва, проте детективи НАБУ справу закрили. У свою чергу, 6 червня 2018 року, Солом'янський суд Києва визнав закриття справи незаконним і постановив поновити розслідування.