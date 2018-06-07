Детективы НАБУ фиктивно закрыли дело против работников бюро — адвокат

Детективам Национального антикоррупционного бюро Украины придется расследовать дело, в котором сотрудники ведомства незаконно прослушивали и записывали на видео конфиденциальные встречи адвокатов с подзащитным.

В комментарии OBOZREVATEL Любомир Дроздовский, который является защитником Романа Насирова, заявил, что такое решение суда доказывает, что детективы НАБУ пытались саботировать расследование, результаты которого указали бы на уголовное преступление сотрудников антикоррупционного бюро.

“Мы видим, что любые действия как детективов НАБУ, так и прокуроров САП происходят только после решения суда. Сначала они отказывались даже по сути возбуждать уголовное дело. И только после решения Печерского суда были внесены сведения в ЕРДР, но потом уголовное дело было поспешно закрыто. Теперь, после решения Соломенского суда, мы надеемся, что досудебное расследование будет возобновлено и ожидаем, что детектив НАБУ наконец начнет устанавливать обстоятельства самого события и будет готов к тому, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех лиц, которые незаконно и противоправно нарушили наши права и гарантии адвокатской деятельности”, - сказал Дроздовский.

Защитник сообщил, что суд согласился с аргументами адвокатов о том, что детективы НАБУ преждевременно закрыли уголовное дело. Дроздовский пояснил, что детектив НАБУ прибегнул к номенклатурной спекуляции для того, чтобы прекратить расследование.

“Мы получили подтверждение, что детективы фиктивно закрыли уголовное производство фактически из-за одной лишней цифры. Основанием для закрытия дела была описка в номере уголовного производства в заявлении о возбуждении уголовного дела, а по сути - в заявлении о преступлении. Было нарушено право на адвокатскую тайну, а также было незаконно разглашено содержание общения между защитниками и подзащитным”, - продолжил адвокат.

Он подчеркнул, что адвокатская деятельность без адвокатской тайны невозможна и право на осуществление адвокатской деятельности необходимо отстаивать.

"После сегодняшнего решения суда мы надеемся, что досудебное расследование будет возобновлено. Мы ожидаем, что детектив наконец начнет устанавливать обстоятельства самого события и будет готов к тому, чтобы привлечь к уголовной ответственности лиц, которые незаконно нарушили наши права и гарантии адвокатской деятельности", - сказал Любомир Дроздовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокаты Насирова обратились с письмом к президенту Украины относительно действий НАБУ и бездеятельности Генпрокуратуры.