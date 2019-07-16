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КСУ признал конституционным нашумевший закон об украинском языке: подробности

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Конституционный суд признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", регламентирующую использование государственного языка в школах для представителей нацменьшинств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, ссылаясь на надежные источники. Чиновница сопроводила пост картинкой с надписью: "Переможенька!"

По информации УНН, Конституционный суд действительно принял такое решение.

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"Решение было принято на заседании, состоявшемся в закрытом режиме", – сообщил собеседник издания.

"Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", – подтвердил информацию директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Иллюстрация. Украинский язык

Иллюстрация. Украинский язык

Фокус.ua

Отметим, КСУ провел заседание в связи с конституционном представлением 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции данного закона.

Авторы ходатайства выражали убеждение, что закон якобы сужает содержание и объем прав и свобод национальных меньшинств и коренных народов страны на обучение родным языком в заведениях образования для получения общего среднего образования.

Они также считают, что нашумевшая норма закона допускает дискриминацию по языковым признакам и этническому происхождению.

Кроме того, как заявляли нардепы, Верховная Рада при принятии оспариваемого закона не придерживалась предусмотренной процедуры.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины на закрытом заседании 16 июля признал конституционным так называемый закон о декоммунизации.

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Персоны
Лилия Гриневич Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
закон об образовании украинский язык образование Законодательство Конституционный суд Украины
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
От і добре)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, А где за пределами твоего села мову понимают?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Себостьян Прейро, кому хорошо, тебе? А ничего нацист что ты здесь чужой на Украине? Надеялся надолго залержаться?)))
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