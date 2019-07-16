КСУ признал конституционным нашумевший закон об украинском языке: подробности

Конституционный суд признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", регламентирующую использование государственного языка в школах для представителей нацменьшинств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, ссылаясь на надежные источники. Чиновница сопроводила пост картинкой с надписью: "Переможенька!"

По информации УНН, Конституционный суд действительно принял такое решение.

"Решение было принято на заседании, состоявшемся в закрытом режиме", – сообщил собеседник издания.

"Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", – подтвердил информацию директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Иллюстрация. Украинский язык Фокус.ua

Отметим, КСУ провел заседание в связи с конституционном представлением 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции данного закона.

Авторы ходатайства выражали убеждение, что закон якобы сужает содержание и объем прав и свобод национальных меньшинств и коренных народов страны на обучение родным языком в заведениях образования для получения общего среднего образования.

Они также считают, что нашумевшая норма закона допускает дискриминацию по языковым признакам и этническому происхождению.

Кроме того, как заявляли нардепы, Верховная Рада при принятии оспариваемого закона не придерживалась предусмотренной процедуры.

Є інформація, що КСУ визнав сьогодні конституційним також статтю 7 Закону про освіту.

Отже, "Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова".



Ну що сказати — спершу було слово :) — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) July 16, 2019

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины на закрытом заседании 16 июля признал конституционным так называемый закон о декоммунизации.

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