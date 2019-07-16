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КСУ визнав конституційним гучний закон про українську мову: подробиці

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Конституційний суд визнав відповідним Основному закону норму закону "Про освіту", що регламентує використання державної мови в школах для представників нацменшин.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, посилаючись на надійні джерела. Чиновниця супроводила пост картинкою із написом: "Переможенька!"

За інформацією УНН, Конституційний суд дійсно ухвалив таке рішення.

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"Рішення було ухвалено на засіданні, яке відбулося в закритому режимі", – повідомив співрозмовник видання.

"Отже, "мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова", – підтвердив інформацію директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Ілюстрація. Українська мова

Ілюстрація. Українська мова

Фокус.ua

Відзначимо, КСУ провів засідання в зв'язку з конституційному поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції цього закону.

Автори клопотання висловлювали переконання, що закон нібито звужує зміст та обсяг прав і свобод національних меншин і корінних народів країни на навчання рідною мовою в закладах освіти для здобуття загальної середньої освіти.

Вони також вважають, що гучна норма закону допускає дискримінацію за мовною ознакою й етнічним походженням.

Крім того, як заявляли нардепи, Верховна Рада при ухваленні оскаржуваного закону не дотримувалася передбаченої процедури.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України на закритому засіданні 16 липня визнав конституційним так званий закон про декомунізацію.

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Особи
Лілія Гриневич Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Теги
закон про освіту українська мова освіта Законодавство Конституційний суд України
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
От і добре)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, А где за пределами твоего села мову понимают?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Себостьян Прейро, кому хорошо, тебе? А ничего нацист что ты здесь чужой на Украине? Надеялся надолго залержаться?)))
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