КСУ визнав конституційним гучний закон про українську мову: подробиці

Конституційний суд визнав відповідним Основному закону норму закону "Про освіту", що регламентує використання державної мови в школах для представників нацменшин.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, посилаючись на надійні джерела. Чиновниця супроводила пост картинкою із написом: "Переможенька!"
За інформацією УНН, Конституційний суд дійсно ухвалив таке рішення.
"Рішення було ухвалено на засіданні, яке відбулося в закритому режимі", – повідомив співрозмовник видання.
"Отже, "мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова", – підтвердив інформацію директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Ілюстрація. Українська мова
Фокус.ua
Відзначимо, КСУ провів засідання в зв'язку з конституційному поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції цього закону.
Автори клопотання висловлювали переконання, що закон нібито звужує зміст та обсяг прав і свобод національних меншин і корінних народів країни на навчання рідною мовою в закладах освіти для здобуття загальної середньої освіти.
Вони також вважають, що гучна норма закону допускає дискримінацію за мовною ознакою й етнічним походженням.
Крім того, як заявляли нардепи, Верховна Рада при ухваленні оскаржуваного закону не дотримувалася передбаченої процедури.
Є інформація, что КСУ признал сегодня констітуційнім такоже статтю 7 Закону про освіту.- Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) July 16, 2019
Отже, "Мовою освітнього процесса в закладах освіти є державна мова".
Ну що сказати - спершись Було слово :)
Нагадаємо:
Проект закону "Про освіту" був ухвалений Верховною Радою 5 вересня 2017 року. 25 вересня Закон підписав п'ятий президент України Петро Порошенко.
14 вересня глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції та Румунії підписали лист главі МЗС України, де висловили стурбованість через новий закон про освіту.
Пізніше Угорщина звернулася зі скаргою в ООН, ОБСЄ та ЄС через ухвалення цього закону.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України на закритому засіданні 16 липня визнав конституційним так званий закон про декомунізацію.
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