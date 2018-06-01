Крест на входе: в зданиях госорганов Баварии повесят распятия

С 1 июня в Баварии (Германия) в зданиях государственных органов обязательно должны размещаться распятия.

Новые правила не распространяются на высшие учебные заведения, театры и музеи, а также на федеральные и местных органы власти в Баварии, поскольку они не находятся под государственным управлением, пишет Süddeutsche Zeitung.

В зданиях госорганов Баварии должны повесить кресты pixabay.com

Конкретных требований относительно дизайна и размера крестов нет. Согласно распоряжению премьер-министра Баварии Маркуса Зедера (ХСС), кресты должны располагаться в зоне входа в здание. И это должно подчеркнуть христианско-западные традиции Баварии.

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Но критики, как из оппозиции, так и из церкви, рассматривают этот шаг как попытку вернуть неопределившихся избирателей в год выборов.

За выполнение указа будет отвечать министерство внутренних дел, но без функции контроля. Ранее кресты в Баварии уже размещали в классных комнатах и залах судебных заседаний.

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