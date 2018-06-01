Хрест на вході: в будівлях держорганів Баварії повісять розп'яття

З 1 червня в Баварії (Німеччина) в будівлях державних органів обов'язково повинні розміщуватися розп'яття.

Нові правила не поширюються на вищі навчальні заклади, театри і музеї, а також на федеральні і місцеві органи влади в Баварії, оскільки вони не знаходяться під державним управлінням, пише Süddeutsche Zeitung.

У будівлях держорганів Баварії повинні повісити хрести pixabay.com

Конкретних вимог щодо дизайну і розміру хрестів немає. Згідно з розпорядженням прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (ХСС), хрести повинні розташовуватися в зоні входу в будівлю. І це повинно підкреслити християнсько-західні традиції Баварії.

Новини У Німеччині почали будівництво газопроводу Путіна в обхід України

Але критики, як з опозиції, так і з церкви, розглядають цей крок як спробу повернути виборців, які ще не визначилися, в рік виборів.

За виконання указу буде відповідати міністерство внутрішніх справ, але без функції контролю. Раніше хрести в Баварії вже розміщували в класних кімнатах і залах судових засідань.

Новини Німеччина видворила російських дипломатів

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 25 травня 2018 року на всій території ЄС вступили в силу нові правила поводження з персональними даними - закон General Data Protection Regulation (GDPR). Один з розділів GDPR стосується публікації зображень третіх осіб. Тепер для цього потрібна їхня згода.