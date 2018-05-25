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Прослушка НАБУ адвокатов: эксперт объяснил прецедент

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Антикоррупционные органы в Украине должны быть прежде всего правоохранительными - а не политическими инструментами; органами борьбы с коррупцией, а не с отдельными лицами. Но на самом деле они таковыми не стали.

Об этом OBOZREVATEL заявил политический эксперт Ярослав Макитра, комментируя прецедент прослушивания детективами НАБУ разговора адвокатов с подзащитным.

"Не только НАБУ и САП, у нас вообще правоохранительная система не работает. Случаев нарушения законодательства в отношении журналистов, граждан со стороны любого правоохранительного органа у нас десятки и сотни. На антикоррупционные органы возлагались надежды, они должны быть образцом однозначно. Таким образцом они не стали, потому что они стали заложниками политической ситуации. с одной стороны им ставятся определенные задачи теми, кто их создавал и имеет на них определенное влияние. А с другой стороны, у них недостаточно полномочий для выполнения этого действия", - считает он.

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Вместо того, чтобы действовать по закону, подчеркнул эксперт, они вынуждены действовать не всегда по закону, а искать выход из этой политической ситуации. "Это абсолютно неправильно. Эти органы должны быть прежде всего правоохранительными, а не быть политическими инструментами, органами борьбы с коррупцией - а не с отдельными лицами. Но на самом деле они таковыми не стали. О персоналиях тоже можно говорить: вместо выстраивания и поиска себя в правовой плоскости и лоббирования своих полномочий, они очень часто прибегают к политическим манипуляциям, когда их ловят на каких-то нарушениях. Закон должен быть на первом месте - это однозначно", - настаивает Ярослав Макитра.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экс-уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, Верховная Рада Украины четко выписать процедурные требования к тем разрешениям, которые должно получать Национальное антикоррупционное бюро для осуществления прослушивания.

Читайте все новости по теме "Дело НАБУ против Романа Насирова" на Обозревателе.

Тема
Дело НАБУ против Романа Насирова
Место
Украина
Объект
НАБУ
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