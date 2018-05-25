Прослушка НАБУ адвокатов: эксперт объяснил прецедент

Антикоррупционные органы в Украине должны быть прежде всего правоохранительными - а не политическими инструментами; органами борьбы с коррупцией, а не с отдельными лицами. Но на самом деле они таковыми не стали.

Об этом OBOZREVATEL заявил политический эксперт Ярослав Макитра, комментируя прецедент прослушивания детективами НАБУ разговора адвокатов с подзащитным.

"Не только НАБУ и САП, у нас вообще правоохранительная система не работает. Случаев нарушения законодательства в отношении журналистов, граждан со стороны любого правоохранительного органа у нас десятки и сотни. На антикоррупционные органы возлагались надежды, они должны быть образцом однозначно. Таким образцом они не стали, потому что они стали заложниками политической ситуации. с одной стороны им ставятся определенные задачи теми, кто их создавал и имеет на них определенное влияние. А с другой стороны, у них недостаточно полномочий для выполнения этого действия", - считает он.

Вместо того, чтобы действовать по закону, подчеркнул эксперт, они вынуждены действовать не всегда по закону, а искать выход из этой политической ситуации. "Это абсолютно неправильно. Эти органы должны быть прежде всего правоохранительными, а не быть политическими инструментами, органами борьбы с коррупцией - а не с отдельными лицами. Но на самом деле они таковыми не стали. О персоналиях тоже можно говорить: вместо выстраивания и поиска себя в правовой плоскости и лоббирования своих полномочий, они очень часто прибегают к политическим манипуляциям, когда их ловят на каких-то нарушениях. Закон должен быть на первом месте - это однозначно", - настаивает Ярослав Макитра.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экс-уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, Верховная Рада Украины четко выписать процедурные требования к тем разрешениям, которые должно получать Национальное антикоррупционное бюро для осуществления прослушивания.