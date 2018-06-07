Детективы НАБУ фіктивно закрили справу проти працівників бюро - адвокат

Детективам Національного антикорупційного бюро України доведеться розслідувати справу, в якій співробітники відомства незаконно прослуховували і записували на відео конфіденційні зустрічі адвокатів з підзахисним.

У коментарі OBOZREVATEL Любомир Дроздовський, який є захисником Романа Насірова, заявив, що таке рішення суду доводить, що детективи НАБУ намагалися саботувати розслідування, результати якого вказали б на кримінальний злочин співробітників антикорупційного бюро.

"Ми бачимо, що будь-які дії як детективів НАБУ, так і прокурорів САП відбуваються тільки після рішення суду. Спочатку вони відмовлялися навіть по суті порушувати кримінальну справу. Тільки після рішення Печерського суду було внесено відомості в ЄРДР. Але потім кримінальну справу було поспішно закрито. Тепер, після рішення Солом'янського суду, ми сподіваємося, що досудове розслідування буде відновлено і очікуємо, що детектив НАБУ нарешті почне встановлювати обставини самої події і буде готовий до того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності тих осіб, які незаконно і протиправно порушили наші права і гарантії на адвокатську діяльність", - заявив Дроздовський.

Захисник повідомив, що суд погодився з аргументами адвокатів про те, що детективи НАБУ передчасно закрили кримінальну справу. Дроздовський пояснив, що детектив антикорупційного бюро вдався до номенклатурної спекуляції аби припинити розслідування.

"Ми отримали підтвердження, що детективи фіктивно закрили кримінальне провадження фактично через одну зайву цифру. Підставою для закриття справи була описка в номері кримінального провадження в заяві про порушення кримінальної справи, а по суті - в заяві про злочин. Було порушено право на адвокатську таємницю, а також було незаконно розголошено зміст спілкування між захисниками і підзахисним ", - продовжив адвокат.

Він підкреслив, що адвокатська діяльність без адвокатської таємниці неможлива і право на заняття адвокатською діяльністю необхідно відстоювати.

"Після сьогоднішнього рішення суду ми сподіваємося, що досудове розслідування буде відновлено. Ми очікуємо, що детектив нарешті почне встановлювати обставини самої події і буде готовий до того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які незаконно порушили наші права і гарантії адвокатської діяльності", - сказав Любомир Дроздовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокати Насирова звернулися з листом до президента України щодо дій НАБУ і бездіяльності Генпрокуратури.