УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Юридически сомнительные: эксперт обратил внимание на подходы НАБУ

439Читать новость на украинском

История с антикоррупционными органами в Украине зашла в клинч. Они создавались под давлением Запада, быстро и сомнительно с юридической точки зрения. Пользуясь поддержкой иностранных институтов, антикоррупционные органы продвигают весьма сомнительные вещи.

Об этом в комментарииOBOZREVATELзаявил политический эксперт Ярослав Макитра.

"Когда начиналось антикоррупционное реформирование, создавались все эти органы, многие вещи были не продуманы до конца. Они были недореформированы. Были выделены определенные функции для НАБУ и других органов, а в результате нужно было принимать целый ряд подзаконных актов и т.д., чтобы их в работу запустить. Эти решения приняты не были, в частности по "прослушке" и так далее. Многие органы создавались сомнительно с юридической точки зрения. Сейчас это реформирование подвисло", - констатировал он.

Читайте также:
Речь не только о НАБУ: Лутковская дала совет суда

По его словам, вопрос лежит больше не в юридической, а в политической плоскости. "Кто-то боится, что влияние будет слишком большим, и в то же время на Западе пытаются выстроить эти органы как институты влияния на политическую элиту в Украине и на ситуацию в Украине в целом", - считает Макитра.

Впрочем, по его мнению, история зашла в тупик, и это очень серьезно отражается на юридической практике.

"Поэтому мы видим манипулирование в том числе со стороны многих представителей антикоррупционных органов. Они, пользуясь поддержкой Запада, пытаются те или иные вещи навязывать, продвигать, хотя очень часто они являются сомнительными с юридической точки зрения", - резюмировал Ярослав Макитра.

Читайте также:
НАБУ нарушило несколько законов

Как сообщалOBOZREVATEL, защитники Романа Насирова Любомир Дроздовский, Константин Дорошенко, Андрей Кузьменко и Александр Лысак написали президенту Украины Петру Порошенко письмо по поводу вопиющих действий со стороны НАБУ.

Читайте все новости по теме "Дело НАБУ против Романа Насирова" на Обозревателе.

Тема
Дело НАБУ против Романа Насирова
Место
Украина
Объект
НАБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги