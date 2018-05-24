Юридически сомнительные: эксперт обратил внимание на подходы НАБУ

История с антикоррупционными органами в Украине зашла в клинч. Они создавались под давлением Запада, быстро и сомнительно с юридической точки зрения. Пользуясь поддержкой иностранных институтов, антикоррупционные органы продвигают весьма сомнительные вещи.

Об этом в комментарииOBOZREVATELзаявил политический эксперт Ярослав Макитра.

"Когда начиналось антикоррупционное реформирование, создавались все эти органы, многие вещи были не продуманы до конца. Они были недореформированы. Были выделены определенные функции для НАБУ и других органов, а в результате нужно было принимать целый ряд подзаконных актов и т.д., чтобы их в работу запустить. Эти решения приняты не были, в частности по "прослушке" и так далее. Многие органы создавались сомнительно с юридической точки зрения. Сейчас это реформирование подвисло", - констатировал он.

По его словам, вопрос лежит больше не в юридической, а в политической плоскости. "Кто-то боится, что влияние будет слишком большим, и в то же время на Западе пытаются выстроить эти органы как институты влияния на политическую элиту в Украине и на ситуацию в Украине в целом", - считает Макитра.

Впрочем, по его мнению, история зашла в тупик, и это очень серьезно отражается на юридической практике.

"Поэтому мы видим манипулирование в том числе со стороны многих представителей антикоррупционных органов. Они, пользуясь поддержкой Запада, пытаются те или иные вещи навязывать, продвигать, хотя очень часто они являются сомнительными с юридической точки зрения", - резюмировал Ярослав Макитра.

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Как сообщалOBOZREVATEL, защитники Романа Насирова Любомир Дроздовский, Константин Дорошенко, Андрей Кузьменко и Александр Лысак написали президенту Украины Петру Порошенко письмо по поводу вопиющих действий со стороны НАБУ.