Звездный психолог назвала 5 признаков того, что партнер вас не любит

Украинская психологиня Елена Шершнева назвала основные признаки поведения партнера, которые помогут понять, что он вас не любит. Эксперт подчеркнула, если человек не заинтересован в отношениях, то он вряд ли испытывает сильные романтические чувства.

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По словам специалиста по когнитивно-поведенческой терапии, паре, у которой отсутствует уважение, будет сложно выстроить здоровые взаимоотношения. 5 основных "колокольчиков", указывающих на отсутствие чувств, психологиня назвала в интервью для OBOZ.UA.

Партнер пишет только в свободное время

Елена Шершнева объяснила, что в отношениях всегда нужно держать баланс. Если один человек постоянно требует внимания, а другой не может ответить из-за ряда важных обстоятельств, это не указывает на отсутствие чувств. В таком случае проблема заключается в неуважении к личным границам. Однако слишком низкий уровень общения все же может быть "красным флажком".

"Если работающий партнер коммуницирует только в свободное и удобное для него время, а в другие моменты, написав, попросив о помощи или какой-то действительно важной ситуации он "отмахивается", то это уже знак", – рассказала специалист.

Вы раздражаете свою "вторую половинку"

По словам эксперта, то, что вас начинают раздражать определенные черты характера или особенности поведения партнера – нормально. Это происходит из-за стабилизации гормонов, находящихся на повышенном уровне в первый период влюбленности. Из-за увеличения химического вещества дофамина, мы начинаем идеализировать партнера. Однако здесь следует обращать внимание на то, как много ваших уникальных черт вызывают раздражение у партнера.

"Если человек стремится изменить в вас буквально все: ваш внешний вид, ваше поведение, ваш темперамент, то это говорит о тотальном неприятии вас как личности. Тогда возникает вопрос: Почему ты вообще со мной, если ты хочешь из меня вылепить кого-то другого?", – отметила Елена Шершнева.

Партнер не интересуется вашей жизнью и не рассказывает о своей

Необходимо помнить, что каждый человек уникален и имеет собственный способ продемонстрировать свои чувства. Однако специалист заметила, если партнер "немой" на пяти языках, среди которых: слова, прикосновения, совместно проведенное время, помощь и подарки, то говорить о сильной любви не стоит.

Она добавила, что интересной особенностью человеческой психики есть желание разделять счастливые моменты жизни с любимым человеком. Поэтому в случае, когда партнер рассказывает о своих достижениях любому, но не вам, вызывает вопросы.

В отношениях отсутствует тактильность

Несмотря на то, как вы относитесь к прикосновениям от других людей, в отношениях вам захочется больше взаимодействий. Елена Шершнева объяснила, что это связано с тем, что первым проявлением любви с рождения является тактильность от мамы. Поэтому необходимость в объятиях, поцелуях и прикосновениях сохраняется на протяжении всей жизни.

"Если человек вообще не проявляет тактильность или проявляет, но всегда вкладывает только сексуальный подтекст, то это вызывает вопрос: есть ли действительно искренние чувства?", – отметила эксперт.

Партнер вам изменяет

"Измена это всегда огромный маркер проблем в отношениях. Трудно сказать, этот человек уже не любит, или у человека накопились обиды, или партнеры отдалились. Причин может быть множество, – акцентировала внимание психолог, – Не обязательно, что отношения уже окончательно завершились, если человек совершил измену и сожалеет об этом. Если же измена произошла и человек "нырнул" туда, и ни о чем не жалеет, то, вероятно, это уже конец".

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