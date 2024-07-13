Проверьте себя: 9 фраз, которые используют люди с высоким эмоциональным интеллектом

Известный американский психолог, научный журналист и писатель Дэниел Гоулман провел более 25 лет в исследованиях и написании книг об эмоциональном интеллекте. Он считает, что быть эмоционально умным человеком – это быть высокоэффективными и вовлеченными в то, что вы делаете. А также чувствовать себя довольными своей работой и иметь хорошее настроение на работе.

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То, как это выглядит и звучит на практике, разбивается на четыре сферы эмоционального интеллекта: самосознание, самоконтроль, социальная осведомленность и управление отношениями. В этих областях существуют конкретные способности или "компетенции", отличающие звездных исполнителей в работе, как в командах, так и в качестве лидеров. Вот 9 фраз, которые люди с эмоциональным интеллектом обычно думают или говорят регулярно – каждая из них отражает силу одной из компетенций, пишет CNBC.

"Я могу справиться с этим"

Компетентность эмоционального интеллекта: самоконтроль (самоконтроль)

Независимо от того, насколько напряженной или тревожной является ваша жизнь, совершенство в самоконтроле – и в частности в эмоциональном самоконтроле – означает, что вы можете не дать таким разрушительным эмоциям, как гнев или тревога, мешать вам выполнять то, что вам нужно делать сейчас.

"Я могу стать лучше, и ты тоже"

Компетентность эмоционального интеллекта: самоконтроль (положительное мировоззрение)

Вместо того, чтобы предполагать, что вы или кто-то другой справляетесь с определенным навыком или задачей столь же хорошо, насколько они кажутся на данный момент, вы понимаете, что все, включая вас, могут стать лучше с помощью контроля и практики. Это позитивное мировоззрение позволяет переживать трудности в жизни и дает видеть возможности даже в неудачах.

"Я в восторге от этого изменения"

Компетентность эмоционального интеллекта: самоуправление (адаптивность)

Вы можете преодолевать неопределенность и адаптироваться к изменениям, вместо того чтобы жестко реагировать. Вы хотите узнать новые способы деятельности и жизни.

"У меня такие мысли, потому что…"

Компетентность эмоционального интеллекта: самосознание

Иметь самосознание означает, что вы понимаете, что вызывает ваше настроение и как эмоции заставляют вас думать, чувствовать и желать действовать. Вы можете распознать, например, когда ваши мысли исходят из чувства гнева, тревоги или печали. Самосознание является необходимым условием для лучшего эмоционального самоконтроля и самоконтроля в целом.

"Я понимаю, и я забочусь о вас"

Компетентность эмоционального интеллекта: социальная осведомленность (эмпатия)

Есть три вида эмпатии:

Знать, как кто-то думает о происходящем

Испытать их чувства

Беспокоиться об этом человеке.

Вместе эти три аспекта эмпатии создают близость и доверие в любых отношениях.

"Итак, как здесь все работает"

Компетентность эмоционального интеллекта: социальная осведомленность (организационная осведомленность)

Знание того, кто принимает важные для вас решения, дает ключ к решающей динамике вашей организации. Если вы понимаете, кто вовлечен и как все работает, вы часто можете повлиять.

"Мы можем это решить"

Компетентность эмоционального интеллекта: управление отношениями (управление конфликтами)

Талант в разрешении конфликтов означает, что вы не игнорируете их, можете выслушать все мнения и найти беспроигрышные решения.

"Мы стоим друг за друга"

Компетентность эмоционального интеллекта: управление отношениями (командная работа)

Ощущение принадлежности и психологической безопасности в команде означает, что есть возможность прилагать все усилия и рисковать, чтобы быть инновационными, не боясь быть непринятым или униженным. Независимо от вашей роли в команде вы умеете подключаться и сотрудничать, распределяя обязанности и вознаграждения.

"Это может вам помочь"

Компетентность эмоционального интеллекта: управление отношениями (коучинг и наставничество)

Коучинг или наставничество является ключевой частью помощи в развитии лидеров на будущее, укрепление вашей команды и организации в долгосрочной перспективе. Вы делаете это, предлагая поддержку и мотивируя людей учиться и развиваться.

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