Звезда 'Эмили в Париже' Эшли Парк прогулялась в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

Известная американская актриса Эшли Парк, сыгравшая Минди в популярном сериале "Эмили в Париже", прогулялась по столице Франции в стильной шляпе от украинского бренда. Звезда выбрала для себя бежевое кепи от отечественного дизайнера Руслана Багинского.

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Фотографиями в стильном аксессуаре знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка не впервые предпочитает наряды от украинского бренда.

Для своих соцсетей Эшли Парк позировала на камеру в стильном черно-белом костюме с принтом "гусиная лапка". Она дополнила изысканный образ элегантной шляпой Baker Boy Cap от Руслана Багинского. На официальном сайте бренда стоимость головного убора составляет 11200 гривен.

На фотографиях можно увидеть, что актриса прогулялась в трендовом кепе по улицам Парижа. Она весело провела вечер в компании друзей.

Напомним, что ранее Эшли Парк уже выходила в люди в нарядах украинского бренда. Премьеру четвертого сезона "Эмили в Париже" она посетила в серебристом платье от Lever Couture. Более того, в кадре драматического телесериала звезда появляется в стильных серьгах от бренда Gunia.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Серена Уильямс появилась на гала-вечере в Милане в платье от украинского бренда.

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