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Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк прогулялась в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

Анастасия Какун
Lady Oboz
1 минута
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Звезда 'Эмили в Париже' Эшли Парк прогулялась в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

Известная американская актриса Эшли Парк, сыгравшая Минди в популярном сериале "Эмили в Париже", прогулялась по столице Франции в стильной шляпе от украинского бренда. Звезда выбрала для себя бежевое кепи от отечественного дизайнера Руслана Багинского.

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Фотографиями в стильном аксессуаре знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка не впервые предпочитает наряды от украинского бренда.

Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк прогулялась в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

Для своих соцсетей Эшли Парк позировала на камеру в стильном черно-белом костюме с принтом "гусиная лапка". Она дополнила изысканный образ элегантной шляпой Baker Boy Cap от Руслана Багинского. На официальном сайте бренда стоимость головного убора составляет 11200 гривен.

Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк прогулялась в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

На фотографиях можно увидеть, что актриса прогулялась в трендовом кепе по улицам Парижа. Она весело провела вечер в компании друзей.

Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк прогулялась в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского

Напомним, что ранее Эшли Парк уже выходила в люди в нарядах украинского бренда. Премьеру четвертого сезона "Эмили в Париже" она посетила в серебристом платье от Lever Couture. Более того, в кадре драматического телесериала звезда появляется в стильных серьгах от бренда Gunia.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Серена Уильямс появилась на гала-вечере в Милане в платье от украинского бренда.

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