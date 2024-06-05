Серена Уильямс появилась на гала-вечере в Милане в платье от украинского бренда. Фото

Профессиональная американская теннисистка Серена Уильямс в Милане выгуляла платье от украинского бренда Anna October на гала-вечере Audemars Piguet. На презентацию женской модели хронографа Royal Oak Mini легенда спорта надела сдержанный образ с соблазнительными разрезами.

Черное платье из новой коллекции Anna October имело топ с одной бретелью и длинную юбку. Коротким видео Серена Уильямс поделилась в своем Instagram.

Платье как у теннисистки можно приобрести на сайте за 650 евро (свыше 28 тысяч гривен). Американка дополнила наряд серебряными туфлями-челноками.

Он имел не только игривый разрез на талии, но и высокий вырез на ноге. Глубокий черный цвет подчеркнул соблазнительные изгибы Уильямс и сделал ее силуэт более стройным.

Свои блондинистые волосы спортсменка распустила, а роскошное платье дополнила блестящими, светлыми украшениями.

Кстати, Серена Уильям не всегда умела красиво расставлять акценты в образе и выглядеть стильно. Было время, когда звезду спорта называли хуже всего одетой знаменитостью в мире, а она над этим только посмеивалась.

Ранее OBOZ.UA писал, что Jerry Heil поразила сказочным образом от украинского бренда на красной дорожке в Каннах. Наряд состоял из корсетного верха, тоненького гольфа под ним и пышной длинной юбки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!