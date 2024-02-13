Короли и королевы эпатажа: топ-5 украинских знаменитостей, которые умеют удивлять. Фото

Есть изменения во внешности, к которым мир, откровенно говоря, только учится относиться лояльно. Особенно дискуссионны в обществе темы "хирургическая коррекция пола", "мужской макияж" и "эстетические пластические операции". Одни люди эти трансформации критикуют, другие – одобряют (за смелое самовыражение) или занимают нейтральную позицию.

Итак, какие украинские знаменитости снискали славу благодаря своим смелым экспериментам с внешностью (и любви к эпатажу)? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Анастасия Покрищук

Украинская блоггер Анастасия Покрищук, которая "скромно" назвала себя в Instagram "justqueen8888" – обладательница самых больших искусственных скул в мире. Женщина увеличила их сама, уколов филлеры. Что послужило мотивом для этого? Она считала себя неприметной, называла "вороной" и "серой мышью". После инъекций ботоксом инфлюенсер не остановилась: решилась на липосакцию и маммопластику, а также сделала черты лица острее. Так она улучшила свою узнаваемость не только в родной Украине, но и за рубежом.

2. Егор Андрюшин

Украинский визажист и блоггер Егор Андрюшин имеет андрогинную внешность (т.е. в его чертах лица сочетаются женские и мужские). Это помогает ему открыто экспериментировать с разными образами. Звезда Instagram публикует как маскулинные мейкапы, так и в стиле drag queen (для них использует не только косметику, но и парики или неординарные наряды).

С чего все началось? Из любопытства. Егор креативил с собственной внешностью: менял прически, макияжи и фасоны одежды. Теперь он – один из самых востребованных визажистов в Украине. Среди его клиенток – известные модели и украинские звезды (как вот певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Ирина Билык и Ольга Цыбульская).

3. Дива Монро

Это – украинская телеведущая, актриса и певица. Она же – "Неугомонная Монро" или "Монритта", которая первой в Украине заявила о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса. В детстве она осознавала, что отличается от других парней девичьими повадками. К сожалению, сверстники не воспринимали это... Так что о детской жестокости и буллинге Монро знает не понаслышке.

Ее жизнь изменилась в студенческие годы. Она поняла, что идентифицирует себя женщиной и мечтает выступать на сцене. Так Александр Федяев начал появляться на травести-шоу и стал известен как Дива Монро. Сейчас звезда пропагандирует свободное самовыражение личности, а также активно отстаивает права ЛГБТ-сообщества в нашей стране.

4. Zi Faámelu (ранее – Борис Апрель)

Скорее всего, вы помните певца Бориса Апреля из проектов "Фабрика зірок 2" и "Фабрика зірок. Суперфінал". В 2014 году он заявил, что является трансгендерной девушкой. Певица назвалась именем Анна Эйприл, хотя в тот момент операции по смене пола не делала. Далее несколько лет прожила в США, и вернулась в Украину уже с физическими изменениями и новым именем – Зианджа. С 2020 года она – Zi Faámelu.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину выяснилось, что по документам Зи – "мужчина", еще и призывного возраста (другими словами – забыла актуализировать данные по полу). Соответственно ей не разрешили пересечь границу. Тогда звезда дала интервью нескольким западным СМИ, где рассказала о дискриминации трансгендерных людей в Украине. В ответ на это ЛГБТ-организация KyivPride опровергла обвинения.

Затем вместо того, чтобы навести порядок в документах, певица решила обойти закон: покинула страну нелегально – переплыла реку Дунай, и оказалась в Румынии, в центре беженцев. Дальше переехала жить в Германию, где ее приютила немецкая семья. Сейчас она намерена начать свою карьеру с нуля.

5. Валерия Лукьянова

Украинская блоггер Валерия Лукьянова ("одесская Барби") еще в детстве знала, что будет частенько наведываться к пластическим хирургам. Она в подростковом возрасте начала накапливать деньги для операций, а затем экстремально похудела, и легла под нож, чтобы ее сделали похожей на живую версию куклы. Поскольку Валерия умеет делать профессиональный макияж, это помогло максимально приблизить сходство с Барби – и стать всемирно известной.

Во время полномасштабной войны в Украине блоггер, за которой в Instagram следит почти 2 миллиона интернет-пользователей, игнорирует террористические обстрелы родного города (речь идет об Одессе). Выбрала нейтральную позицию? Нет. Она – изменница. Активно рекламирует русские сайты и разговаривает исключительно на русском языке. Войну в родной стране одесситка считает виной украинцев, а не российских оккупантов и террористов.

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