Жена Бориса Джонсона показалась в изысканном платье от украинского бренда
Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Керри продемонстрировала в социальных сетях свой любимый образ. 36-летняя природоохранница поделилась фото в элегантном платье от украинского бренда Gasanova.
В изысканном наряде женщина показалась в своем Instagram. Как сообщает NV, ссылаясь на комментарий основательницы модной компании Эльвиры Гасановой, в целом политическая активистка имеет четыре изделия от модельера.
"Мое самое любимое платье из всех. От замечательного украинского бренда Gasanova", – написала Керри Джонсон в соцсетях.
По словам Эльвиры Гасановой, супруга британского политика является клиенткой ее компании.
"Еще в феврале, на показ в Лондоне, привезли для нее платье букле в молочном цвете. Затем она написала нам, что ей нужно это платье во всех цветах, потому что оно самое удобное и любимое. Мы так и сделали – прислали во всех цветах, которые у нас были", – отметила девушка в комментариях для издания NV.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Бориса Джонсона зафиксировала нежную связь между ним и 6-месячным сыном.
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