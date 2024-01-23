Жена Бориса Джонсона зафиксировала нежную связь между ним и 6-месячным сыном: похожи как две капли воды. Фото

Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умилила сеть трогательным кадром своего мужа и их младшего сына, появившегося на свет в июле прошлого года. Многодетный отец и 6-месячный Фрэнк Альфред Одиссей бесспорно имеют особую связь, которую и запечатлела Кэрри Джонсон на фото.

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Нежный снимок возлюбленная политика и мать его троих из восьми детей показала у себя в InstaStories. Маленького Фрэнки уже сочли копией своего известного отца.

На редком изображении зафиксирован нежный момент между отцом и сыном: Борис Джонсон осторожно наклонился, лицо его находится всего в нескольких сантиметрах от взгляда крошечного сына. Выражение лица ребенка – очарованное, его крошечная ручка тянется к лицу отца. Керри украсила историю смайликом красного сердечка, символизирующего любовь.

Также жена экс-премьера Британии показала Фрэнка с его старшим братиком Уилфом. Как известно, он тоже копия своего отца. И хотя на фото Кэрри Джонсон спрятала лицо малышей смайликами, белая растрепанная шевелюра сразу выдает, чьи это наследники.

Кэрри часто делится на своей странице теплыми семейными снимками, по которым можно понять, как сильно дети похожи на своего медийного папу. Особенно сильно сеть восхитили праздничные рождественские кадры, на которых Борис Джонсон предстал в костюме Санты.

Напомним, Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз 5 июля 2023 года. Многодетная мама спустя неделю показала первые фотографии младшего сына.

Она подписала: "Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Угадайте, какое имя выбрал мой муж?! Я люблю каждую минуту, сонный маленький пузырек. Видеть, как мои старшие двое принимают своего нового брата с такой радостью и волнением, было великолепным зрелищем. Мы все очень ошеломлены".

Напомним, Борис Джонсон и Кэрри Симондс (девичья фамилия) поженились 29 мая 2021 года. Годом ранее, 29 апреля 2020 года на свет появился их первый ребенок – сын Уилф. В декабре 2021-го – дочь Роми. У политика есть еще пятеро детей.

Ранее OBOZ.UA писал обо всех детях Бориса Джонсона, ставшего большим другом Украины. Впервые политик стал отцом в 1993 году, когда работал журналистом. Тогда у него родилась дочь, которая пошла по его стопам. Что известно о ней и других наследниках экс-премьера – читайте в нашем материале.

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