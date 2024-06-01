Зеленская на "Книжном арсенале" впервые за долгое время появилась с сумкой в элегантном образе: какие аксессуары носит первая леди
Супруга президента Украины Елена Зеленская накануне посетила "Книжный арсенал" в Киеве, где появилась в темном образе. Первая леди впервые за долгое время взяла с собой сумку, хотя раньше на фото позировала без нее.
На украинке также были красивые бусы, которые несколько разбавляли мрачные оттенки костюма и блузки Елены Зеленской. Фото появились в ее соцсетях.
Для того, чтобы приобрести более 10 изданий и своими глазами увидеть книги, едва не сгоревшие во время российской ракетной атаки, первая леди выбрала сдержанный лук.
На ней был темно-синий костюм, придающий образу глубины, а также черная блузка под жакетом. На шее Зеленской можно было заметить белоснежные бусы с большой подвеской, которые разбавляли светлым цветом темный, элегантный наряд.
На некоторых кадрах можно найти черную кожаную сумку среднего размера, которую первая леди взяла с собой на "Книжный арсенал".
Для образа Зеленской этот элемент достаточно нетипичен. Обычно она просто держит телефон в руках. Возможно, аксессуар дополнил образ украинки неслучайно. Сумка первой леди имела довольно крепкую ручку, поэтому нужно предположить, что она складывала в нее свои новые книги.
Ранее OBOZ.UA писал, какие именно издания приобрела Елена Зеленская в Киеве. Избранницу президента поразил стенд харьковского издательства Vivat.
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