Зеленская на 'Книжном арсенале' впервые за долгое время появилась с сумкой в элегантном образе: какие аксессуары носит первая леди

Супруга президента Украины Елена Зеленская накануне посетила "Книжный арсенал" в Киеве, где появилась в темном образе. Первая леди впервые за долгое время взяла с собой сумку, хотя раньше на фото позировала без нее.

На украинке также были красивые бусы, которые несколько разбавляли мрачные оттенки костюма и блузки Елены Зеленской. Фото появились в ее соцсетях.

Для того, чтобы приобрести более 10 изданий и своими глазами увидеть книги, едва не сгоревшие во время российской ракетной атаки, первая леди выбрала сдержанный лук.

На ней был темно-синий костюм, придающий образу глубины, а также черная блузка под жакетом. На шее Зеленской можно было заметить белоснежные бусы с большой подвеской, которые разбавляли светлым цветом темный, элегантный наряд.

На некоторых кадрах можно найти черную кожаную сумку среднего размера, которую первая леди взяла с собой на "Книжный арсенал".

Для образа Зеленской этот элемент достаточно нетипичен. Обычно она просто держит телефон в руках. Возможно, аксессуар дополнил образ украинки неслучайно. Сумка первой леди имела довольно крепкую ручку, поэтому нужно предположить, что она складывала в нее свои новые книги.

Ранее OBOZ.UA писал, какие именно издания приобрела Елена Зеленская в Киеве. Избранницу президента поразил стенд харьковского издательства Vivat.