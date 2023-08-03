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Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

Дария Скуб
Lady Oboz
2 минуты
177
Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

Много вещей из вашего летнего гардероба могут быть легко адаптированы под осень и зиму. Экспериментируйте с комбинациями и создавайте свои уникальные образы независимо от времени года.

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Вот пять изделий, которые отлично впишутся в любой аутфит. Конечно, если их правильно стилизовать. Вдохновляйтесь интересными идеями в материале OBOZREVATEL.

1. Льняная рубашка свободного кроя

Лен – это идеальное летнее волокно, позволяющее коже "дышать" в жаркие дни. Рубашка из этого материала может быть полезна и в осенне-зимний период. Например, как базовый слой под любимым свитером или кардиганом. Кроме того, вы можете попробовать носить ее вместе с длинными брюками, юбками и вязаными джемперами. Чтобы рубашка была действительно универсальной, она должна быть базового цвета (белой, бежевой или, скажем, мокко).

Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

2. Корсетный топ

Эта вещь является отличным вариантом для тех, кто хочет подчеркнуть свою фигуру и создать эффектный образ как в теплое время, так и в прохладу. Осенью корсетный топ можно носить вместе с жакетом из плотной ткани, стильным плащом или теплым пальто. А вот от комбинаций с удлиненными вязаными кардиганами советуем отказаться – они не лучшие "напарники" откровенного топа.

Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

3. Яркий пиджак

В осенне-зимний период не стоит ограничиваться одеждой в спокойной палитре. Например, носите пиджаки в нежно-розовом, изумрудном цвете или в трендовом оттенке Viva Magenta. Их можно стилизовать джинсами и лонгсливом или брюками в тон и гольфом.

Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

4. Романтическая блуза

Это изящная и элегантная вещь из женского гардероба, которую с легкостью можно перенести с летнего сезона в прохладные месяцы. Прекрасно вписывается в образы с офисными брюками/мидиюбками и пиджаками или теплыми джинсами и жилетами.

Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

5. Костюмный жилет из плотной ткани

Лучшее решение – сочетать жилет с пиджаком такого же цвета и фактуры. Если вам не нравится строгий костюм-тройка, верх можно скомбинировать с контрастными брюками в классическом цвете или акцентными джинсами. Обратите внимание, что эти варианты подходят для изделий из костюмной ткани. Легкие льняные и хлопковые варианты придется оставить в теплом сезоне.

Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

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