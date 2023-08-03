Без удара по карману: костюмный жилет, корсет и другие летние вещи, которые пригодятся осенью и зимой

Много вещей из вашего летнего гардероба могут быть легко адаптированы под осень и зиму. Экспериментируйте с комбинациями и создавайте свои уникальные образы независимо от времени года.

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Вот пять изделий, которые отлично впишутся в любой аутфит. Конечно, если их правильно стилизовать. Вдохновляйтесь интересными идеями в материале OBOZREVATEL.

1. Льняная рубашка свободного кроя

Лен – это идеальное летнее волокно, позволяющее коже "дышать" в жаркие дни. Рубашка из этого материала может быть полезна и в осенне-зимний период. Например, как базовый слой под любимым свитером или кардиганом. Кроме того, вы можете попробовать носить ее вместе с длинными брюками, юбками и вязаными джемперами. Чтобы рубашка была действительно универсальной, она должна быть базового цвета (белой, бежевой или, скажем, мокко).

2. Корсетный топ

Эта вещь является отличным вариантом для тех, кто хочет подчеркнуть свою фигуру и создать эффектный образ как в теплое время, так и в прохладу. Осенью корсетный топ можно носить вместе с жакетом из плотной ткани, стильным плащом или теплым пальто. А вот от комбинаций с удлиненными вязаными кардиганами советуем отказаться – они не лучшие "напарники" откровенного топа.

3. Яркий пиджак

В осенне-зимний период не стоит ограничиваться одеждой в спокойной палитре. Например, носите пиджаки в нежно-розовом, изумрудном цвете или в трендовом оттенке Viva Magenta. Их можно стилизовать джинсами и лонгсливом или брюками в тон и гольфом.

4. Романтическая блуза

Это изящная и элегантная вещь из женского гардероба, которую с легкостью можно перенести с летнего сезона в прохладные месяцы. Прекрасно вписывается в образы с офисными брюками/мидиюбками и пиджаками или теплыми джинсами и жилетами.

5. Костюмный жилет из плотной ткани

Лучшее решение – сочетать жилет с пиджаком такого же цвета и фактуры. Если вам не нравится строгий костюм-тройка, верх можно скомбинировать с контрастными брюками в классическом цвете или акцентными джинсами. Обратите внимание, что эти варианты подходят для изделий из костюмной ткани. Легкие льняные и хлопковые варианты придется оставить в теплом сезоне.

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