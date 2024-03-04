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Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Карина Вишнякова
Lady Oboz
4 минуты
87
Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Один из самых простых способов изменить свой образ между сезонами – нанести свежий лак на ногти. В то время как хмурые оттенки бордового, черного и темно-синего всегда хорошо служат нам в холодные месяцы, весна требует более яркой палитры.

Издание Who What Wear предлагает обратить внимание на свежие и насыщенные весенние цвета. Среди них оранжевые и розовые оттенки, а также варианты для поклонниц минимализма.

Томатный красный

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Хотя красный лак для ногтей выглядит прекрасно круглый год, весной выбирайте цвета с оранжевыми оттенками для более блестящего, сочного эффекта.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Хрупкая сирень

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Кроме доминирования трендового лилового в наших гардеробах, теперь он украшает руки стильных женщин на просторах Instagram. В этом сезоне мы увидим его в прозрачных, почти дымчатых дизайнах, придающих этому пастельному оттенку весеннее настроение.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Молочные ногти

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Прозрачные белые ногти вернулись в тренды в прошлом году и стали фаворитом минималистов. Эта тенденция будет популярна и весной 2024 года.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Матча ногти

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Пожалуй, самый удивительный цвет в весенней линейке. Яркие оттенки зеленого лака все больше привлекают внимание модников. Сохраняйте внешний вид изящным, избегая салатовых оттенков. Вместо этого выбирайте пудровые тона матчи и фисташек.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Цвет розовой жвачки

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Розовый традиционно возвращается весной. Если фуксия кажется вам слишком яркой, попробуйте дизайн в оттенке бабл гамм.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Сливочный желтый

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Нарциссы – один из символов весны. В этом сезоне сливочный желтый будет в тренде и обратите внимание на этот пастельный оттенок.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Хром

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Когда речь идет о весенних цветах ногтей, абсолютно все имеет прекрасный вид с хромом.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Цвет мандарина

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Ярко-оранжевые ногти – это синоним теплых месяцев. Даже если вы не улетаете в экзотическое место, чтобы их продемонстрировать, добавьте оранжевый оттенок в свою жизнь, который поможет скрасить весну.

Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

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