Забудьте о черном и бордовом. 8 трендов весеннего маникюра, которые вы увидите в каждом салоне

Один из самых простых способов изменить свой образ между сезонами – нанести свежий лак на ногти. В то время как хмурые оттенки бордового, черного и темно-синего всегда хорошо служат нам в холодные месяцы, весна требует более яркой палитры.

Издание Who What Wear предлагает обратить внимание на свежие и насыщенные весенние цвета. Среди них оранжевые и розовые оттенки, а также варианты для поклонниц минимализма.

Томатный красный

Хотя красный лак для ногтей выглядит прекрасно круглый год, весной выбирайте цвета с оранжевыми оттенками для более блестящего, сочного эффекта.

Хрупкая сирень

Кроме доминирования трендового лилового в наших гардеробах, теперь он украшает руки стильных женщин на просторах Instagram. В этом сезоне мы увидим его в прозрачных, почти дымчатых дизайнах, придающих этому пастельному оттенку весеннее настроение.

Молочные ногти

Прозрачные белые ногти вернулись в тренды в прошлом году и стали фаворитом минималистов. Эта тенденция будет популярна и весной 2024 года.

Матча ногти

Пожалуй, самый удивительный цвет в весенней линейке. Яркие оттенки зеленого лака все больше привлекают внимание модников. Сохраняйте внешний вид изящным, избегая салатовых оттенков. Вместо этого выбирайте пудровые тона матчи и фисташек.

Цвет розовой жвачки

Розовый традиционно возвращается весной. Если фуксия кажется вам слишком яркой, попробуйте дизайн в оттенке бабл гамм.

Сливочный желтый

Нарциссы – один из символов весны. В этом сезоне сливочный желтый будет в тренде и обратите внимание на этот пастельный оттенок.

Хром

Когда речь идет о весенних цветах ногтей, абсолютно все имеет прекрасный вид с хромом.

Цвет мандарина

Ярко-оранжевые ногти – это синоним теплых месяцев. Даже если вы не улетаете в экзотическое место, чтобы их продемонстрировать, добавьте оранжевый оттенок в свою жизнь, который поможет скрасить весну.

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