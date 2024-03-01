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Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
2,8 т.
Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Март знаменует собой начало весны во всей ее красоте и что может быть лучшим способом встретить новый сезон, чем сделать трендовый маникюр. С пастельными тонами, которых вы никогда раньше не видели, и ярко-розовыми оттенками, которые будут в центре внимания в этом месяце, вы сможете создать неповторимый дизайн.

Издание Who What Wear собрало вдохновляющую подборку из цветов, к которым стоит присмотреться перед сеансом у вашего мастера маникюра. От футуристического серебристого хрома до ярких оранжевых ногтей – здесь есть оттенок для любого стиля, события и настроения.

Серебристый хром

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Этот футуристический дизайн – идеальный способ придать вашей повседневной жизни немного дополнительного блеска. Кроме того, хромированная пудра является секретным ингредиентом мерцающего маникюра, так что если вы еще не готовы попрощаться с более холодными цветами, серебристые хромированные ногти обязательно пригодятся.

Белый

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Любите нюдовый маникюр, но хотите вывести его на новый уровень? Тогда грязно-белый лак может стать вашим новым фаворитом.

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Оранжевые оттенки

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Любые оранжевые ногти – идеальный способ добавить весенний оптимизм в свой маникюр. И будьте уверены, вам не обязательно использовать оранжевый лак для неоново-яркого цвета – пастельный тон будет излучать столько же позитива.

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Перламутровые ногти

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Пастельный маникюр с перламутровым оттенком – это новый тренд. Выберите розовый или сиреневый тон, а сверху придайте ему мерцание в стиле русалки.

Ярко-розовый

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Похоже, что эстетика Барби не собирается покидать тренды. Независимо от того предпочитаете вы длинные или короткие ногти, этот мани точно не останется без внимания.

Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

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