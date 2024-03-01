Маникюр марта. Пять цветов ногтей, с которыми стоит встречать весну 2024

Март знаменует собой начало весны во всей ее красоте и что может быть лучшим способом встретить новый сезон, чем сделать трендовый маникюр. С пастельными тонами, которых вы никогда раньше не видели, и ярко-розовыми оттенками, которые будут в центре внимания в этом месяце, вы сможете создать неповторимый дизайн.

Издание Who What Wear собрало вдохновляющую подборку из цветов, к которым стоит присмотреться перед сеансом у вашего мастера маникюра. От футуристического серебристого хрома до ярких оранжевых ногтей – здесь есть оттенок для любого стиля, события и настроения.

Серебристый хром

Этот футуристический дизайн – идеальный способ придать вашей повседневной жизни немного дополнительного блеска. Кроме того, хромированная пудра является секретным ингредиентом мерцающего маникюра, так что если вы еще не готовы попрощаться с более холодными цветами, серебристые хромированные ногти обязательно пригодятся.

Белый

Любите нюдовый маникюр, но хотите вывести его на новый уровень? Тогда грязно-белый лак может стать вашим новым фаворитом.

Оранжевые оттенки

Любые оранжевые ногти – идеальный способ добавить весенний оптимизм в свой маникюр. И будьте уверены, вам не обязательно использовать оранжевый лак для неоново-яркого цвета – пастельный тон будет излучать столько же позитива.

Перламутровые ногти

Пастельный маникюр с перламутровым оттенком – это новый тренд. Выберите розовый или сиреневый тон, а сверху придайте ему мерцание в стиле русалки.

Ярко-розовый

Похоже, что эстетика Барби не собирается покидать тренды. Независимо от того предпочитаете вы длинные или короткие ногти, этот мани точно не останется без внимания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10+ модных вариантов маникюра этой весной: все фиолетовые оттенки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!