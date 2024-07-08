Нет, не пошло: 5 интересных идей, с чем носить леопардовую юбку

Юбки в мелкий горох, с вертикальными линиями или цветами – слишком банально. Летом 2024 года знаменитые бренды, среди которых Dior, Versace, Giorgio Armani и Dolce&Gabbana, добавляют в свои коллекции модели с леопардовым принтом. И хотя скептики считают такие вещи дерзкими и чрезмерно пестрыми... Поверьте, у них есть немалый потенциал. Грамотно стилизуете – и будете выглядеть изысканно.

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Итак, с чем носить леопардовую юбку в этом сезоне. Рассказываем в материале OBOZ.UA

1. С худи или свитшотом

Создайте неповторимый casual-образ. Для этого анималистическую юбку дополните однотонным свитшотом или худи в бежевом, коричневом, синем, красном, изумрудном, серебристом или желтом оттенке. Затем обуйте однотонные кеды с длинными носками и наденьте акцентную или в нейтральном цвете бейсболку. Готово!

2. С однотонным пиджаком

Здесь важно не прогадать с кроем. Это должен быть удлиненный oversize-пиджак, прикрывающий бедра. Именно он не искажает пропорции тела. Цвет может варьироваться от нейтральных оттенков до ярко-желтого, оранжевого, голубого, сапфирового и т.п. Главное – никаких принтов в верхней части образа. Юбку выбирайте длины миди или макси. Затем дополните лук топом в рубчик, а также трендовой шляпой федора или канотье в молочном, песочном или шоколадном цвете. Вы влюбитесь в этот ансамбль.

3. С oversize-футболкой

Анималистическая юбка гармонично сочетается с однотонной футболкой свободного кроя. Сюда же можно добавить легкий жилет из хлопка или льна насыщенного синего, красного, черного или нежно-молочного цвета. Голову украсьте популярной в 2024 году матроской.

4. С фантазийной блузой

Этот предмет гардероба, как правило, шьют из полупрозрачных тканей. Итак, если не хотите попасть в модный конфуз, вместе с блузой обязательно надевайте корсет, боди телесного цвета или майку на тонких бретелях. Невесомый верх сбалансирует образ с пестрой юбкой. А еще – выведет ваш стиль на новый уровень.

5. С блузой на завязках

Леопардовая юбка и молочная, черная или белая блуза на завязках – одновременно нежный и кокетливый ансамбль. Его прекрасно дополнит акцентная сумка и пара минималистических балеток, туфли Мэри Джейн, мюли или элегантные слингбэки.

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