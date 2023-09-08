Выглядят стильно и сексуально: какие сапоги никогда не выйдут из моды и с чем их носить

Трудно представить более универсальную обувь, чем сапоги, которые уместно выглядят от начала осени и вплоть до окончания весны. Такая обувь может быть утеплена мехом изнутри или вентилироваться, в зависимости от погоды, но ее фасон никогда не выйдет из моды.

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Сапог существует невероятное разнообразие, которое меняется каждый год. Редакторы The List рассказали, какую модель выбрать, чтобы она в течение не одного сезона выглядела стильно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Модные эксперты советуют обратить внимание на высокие сапоги. С каблуками или без они одинаково удачно будут выглядеть с юбкой или платьем.

Высота до колен считается наиболее универсальной в холодное время года. С такой обувью можно не опасаться высокого снега или проливного дождя.

Высокие сапоги в сочетании со штанами в тон визуально сделают силуэт длиннее и более стройным. Эффект будет еще заметнее, если выбрать модель на каблуке.

Редакторы посоветовали совмещать высокие сапоги с узкими брюками, чтобы их легче было заправить. Сапоги до колен выглядят эффектно, а до бедер – сексуально. Особенно если дополнить их мини-юбкой.

В зависимости от верха и дресс-кода высокие сапоги можно стилизовать в любом образе. Сдержанные пиджаки и пальто будут эффектно смотреться с сапогами на рабочем месте, тогда как откровенный верх позволит создать стильный лук на прогулку после заката.

Модницы, которые имеют возможность, могут приобрести не только сапоги базовых цветов, но и поэксперементировать с оттенками, текстурами и принтами.

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