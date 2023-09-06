Что будет модно осенью 2023 года: Андре Тан раскрыл секреты стильного лука и показал 5 образов

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан дал эффективные советы, как составить стильный осенний образ. Он порекомендовал пошагово подойти к этому делу, обобщив в 4 пунктах то, что следует помнить или попробовать.

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Для вдохновения и примера модный эксперт показал пять готовых образов. Фото появились на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Начинайте с базового элемента

Андре Тан посоветовал сначала определиться с базовым элементом наряда, ведь "качественная база – это уже половина стильного образа". Это может быть однотонное платье, джинсы или брюки.

Не бойтесь текстур

Дизайнер посоветовал сочетать вещи из кожи, замши, шерсти или хлопка. Не обязательно складывать наряды, где вся одежда изготовлена из одного материала.

Помните об аксессуарах

Аксессуары – украшения, шарф, головные уборы, сумки – помогают придать образу уникальности, говорит эксперт. Они сделают более интересным даже базовый лук без ярких акцентов.

Подберите удачную обувь

По словам Андре Тана, в этом сезоне в моде будут модели обуви на невысоких каблуках или вообще без них. К примеру, внимание следует обратить на сапоги, казаки, лоферы или удобные кроссовки.

Ранее OBOZREVATEL писал о советах Андре Тана модницам, которые уже готовятся к похолоданию. Какая верхняя одежда будет в моде – читайте по ссылке.

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