Выглядит роскошно: названа стильная стрижка, которая не требует много ухода

В мире красоты каждый сезон появляются новые вариации многослойных стрижек. Однако в этом году особую популярность приобретает один изысканный и одновременно практичный вариант – стрижка "маркиз". Она уже стала фаворитом среди стилистов, предлагая свежий взгляд на многослойность без лишней сложности.

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Главные преимущества: легкость в уходе, естественная форма и визуальная роскошь, не требующая ежедневной укладки. Этот стиль – отличная альтернатива слишком аккуратным или "взрослым" прическам, говорят эксперты.

Что такое стрижка "маркиз"

Стиль получил название в честь огранки драгоценного камня – ромбовидного "маркиза". Идея стрижки заключается в создании мягкой геометрии вокруг лица, которая тонко подчеркивает скулы, линию челюсти и общую структуру костей.

В отличие от выразительного наслоения, техника "маркиз" работает с длинной челкой, которая начинается на уровне между скулами и подбородком и плавно перетекает в нижние слои. Как объясняет стилист Джордин Квилендерин: "Вместо резких срезов – мягкая текстура, а главное – индивидуальная "лепка" формы в соответствии с чертами лица".

Отдельное внимание уделяют тонким передним прядям возле ушей – их стилисты часто оставляют нетронутыми, однако в "маркизе" именно они помогают придать легкость, объем и выразительность. Результат – подвижная, живая форма, которая сохраняет свой шарм даже без ежедневной укладки.

Что просить в салоне

Когда вы идете на стрижку, лучше всего показать стилисту фото, демонстрирующее желаемый эффект. Но и словесное объяснение имеет значение.

Попросите мягкие слои, обрамляющие лицо, с длинной челкой, которая постепенно сливается с остальной длиной. Главное – отметить, что вам важна естественная форма и непринужденный вид, а не стрижка, требующая сложной ежедневной укладки.

Как укладывать стрижку "маркиз"

Используйте легкий спрей для объема и термозащитное средство, это сохранит текстуру и защитит волосы.

Сосредоточьте внимание на челке: сушите ее круглой щеткой, направляя пряди от лица, чтобы подчеркнуть форму ромба.

Переднюю часть (от лба до ушей) сушите по направлению наружу, чтобы достичь воздушного, но четко очерченного силуэта.

Остальные волосы можно высушить свободно, без точного распределения, это придаст прическе натуральный вид.

Эта укладка не потребует много времени, а пряди будут сохранять форму в течение всего дня.

Кому подходит стрижка "маркиз"

Это одна из немногих стрижек, которые хорошо адаптируются к любой форме лица и типу волос. Благодаря плавному обрамлению лица и естественным линиям, она подходит как прямым, так и волнистым волосам, не требует строгой симметрии и позволяет менять длину в зависимости от желаемого эффекта.

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