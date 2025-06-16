Выглядит роскошно: названа стильная стрижка, которая не требует много ухода
В мире красоты каждый сезон появляются новые вариации многослойных стрижек. Однако в этом году особую популярность приобретает один изысканный и одновременно практичный вариант – стрижка "маркиз". Она уже стала фаворитом среди стилистов, предлагая свежий взгляд на многослойность без лишней сложности.
Главные преимущества: легкость в уходе, естественная форма и визуальная роскошь, не требующая ежедневной укладки. Этот стиль – отличная альтернатива слишком аккуратным или "взрослым" прическам, говорят эксперты.
Что такое стрижка "маркиз"
Стиль получил название в честь огранки драгоценного камня – ромбовидного "маркиза". Идея стрижки заключается в создании мягкой геометрии вокруг лица, которая тонко подчеркивает скулы, линию челюсти и общую структуру костей.
В отличие от выразительного наслоения, техника "маркиз" работает с длинной челкой, которая начинается на уровне между скулами и подбородком и плавно перетекает в нижние слои. Как объясняет стилист Джордин Квилендерин: "Вместо резких срезов – мягкая текстура, а главное – индивидуальная "лепка" формы в соответствии с чертами лица".
Отдельное внимание уделяют тонким передним прядям возле ушей – их стилисты часто оставляют нетронутыми, однако в "маркизе" именно они помогают придать легкость, объем и выразительность. Результат – подвижная, живая форма, которая сохраняет свой шарм даже без ежедневной укладки.
Что просить в салоне
Когда вы идете на стрижку, лучше всего показать стилисту фото, демонстрирующее желаемый эффект. Но и словесное объяснение имеет значение.
Попросите мягкие слои, обрамляющие лицо, с длинной челкой, которая постепенно сливается с остальной длиной. Главное – отметить, что вам важна естественная форма и непринужденный вид, а не стрижка, требующая сложной ежедневной укладки.
Как укладывать стрижку "маркиз"
- Используйте легкий спрей для объема и термозащитное средство, это сохранит текстуру и защитит волосы.
- Сосредоточьте внимание на челке: сушите ее круглой щеткой, направляя пряди от лица, чтобы подчеркнуть форму ромба.
- Переднюю часть (от лба до ушей) сушите по направлению наружу, чтобы достичь воздушного, но четко очерченного силуэта.
- Остальные волосы можно высушить свободно, без точного распределения, это придаст прическе натуральный вид.
- Эта укладка не потребует много времени, а пряди будут сохранять форму в течение всего дня.
Кому подходит стрижка "маркиз"
Это одна из немногих стрижек, которые хорошо адаптируются к любой форме лица и типу волос. Благодаря плавному обрамлению лица и естественным линиям, она подходит как прямым, так и волнистым волосам, не требует строгой симметрии и позволяет менять длину в зависимости от желаемого эффекта.
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