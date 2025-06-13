Тренды соцсетей: какие короткие стрижки модны этим летом

Этим летом короткие стрижки особенно актуальны. Они захватывают ленты соцсетей, звездные образы и модные показы. Наибольшего внимания заслуживает классика жанра – боб, который снова на пике популярности.

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Боб создает ощущение стиля даже тогда, когда вы ничего не делаете. В сезоне, когда хочется легкости и естественности, именно короткие стрижки с характером становятся выбором номер один, говорят эксперты.

Французский боб

По словам стилиста Димитриса Джаннетоса, который работал с Джои Кинг и Джиджи Хадид, мы переживаем настоящую "боб-эпоху": "Это стрижка, которая не требует сложного ухода, подходит как для повседневной жизни, так и для красной дорожки".

Нежная текстура, легкие волны и утонченный шарм - вот что делает французский боб вневременным. Насыщенное наслоение добавляет объема и движения. Отлично подходит как с легкой челкой, так и с гладким пробором. Этот стиль уже засветился на Met Gala в исполнении Памелы Андерсон и Зои Салдании.

Прямоугольный боб

Идеален для любительниц четких форм и глянцевого блеска. Прямоугольный боб отличается ровными линиями и одноуровневой длиной – до подбородка или плеч. Он особенно подходит овальным и сердцевидным лицам, но удлиненная версия гармонично балансирует квадратные и круглые формы. Стрижка выглядит стильно, не требуя сложной укладки.

Ковбойский боб

Небрежный, но с характером – ковбойский боб создан для тех, кто не гонится за идеальностью. Он имеет мягкое движение и "непричесанную" структуру, будто волосы немытые после второго дня. Этот стиль добавляет индивидуальности и отлично смотрится на волнистых волосах средней густоты. "Чем меньше вы к ним прикасаетесь – тем лучше", – подчеркивает Джаннетос. Диффузор и немного текстурного спрея – все, что нужно.

Боб-чашка

Этот стиль выглядит скульптурно и элегантно – волосы изгибаются плотно вокруг линии челюсти, подчеркивая форму лица. Такой боб идеально подходит овальным и вытянутым лицам, а при укладке используется круглая щетка для создания четкого, изогнутого силуэта. Стрижка выглядит дорого без лишних усилий.

Боб-бабочка

Летний фаворит для тех, кто хочет объема без утяжеления. Этот стиль имеет легкие слои, обрамление лица и милую челку. Прекрасно подходит для волнистых или густых волос. Для укладки достаточно немного крема для локонов или мусса, но можно и диффузором усилить объем.

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