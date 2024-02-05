Выбросьте их: 5 вещей, которые прибавляют возраст и делают образы 'дешевыми'

Составление образа – не просто сочетание актуальных изделий. Здесь важно знать свой цветотип и особенности фигуры. Еще – стильные приемы, которые "хитро" вытягивают силуэт или маскируют то, что вы предпочли бы скрыть. Нюансов так много, что выучить все, кажется, невозможно!

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Мы решили облегчить вам задачу и рассказать о тех предметах гардероба, которых следует избегать. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Замшевая обувь

Из года в год стилисты говорят о том, что замшевая обувь – моветон. Она "состаривает" свою владелицу и делает образ "дешевым". Кроме того, такой материал не износоустойчив и не вписывается в деловые образы. Чем заменить? Кожаными, из экокожи или текстильными моделями.

Добавим, что в целом желательно отказаться от вещей из замши. От этого вы только выиграете.

2. Неправильный крой штанов

Не стоит "слепо" следовать за трендами. Иногда лучше использовать вещи, которые не выходят из моды десятилетиями. Так, вы можете прогадать, надев широкие брюки, спортивные карго или винтажный клеш на низкой посадке. Эти модели подходят далеко не всем. Вместо этого обратите внимание на брюки прямого кроя и с высокой талией, которые подчеркнут бедра и визуально сделают ноги длиннее.

3. Массивный принт

Что бы это ни было: цветы, геометрические узоры, анималистический принт или орнаменты... Вещи с крупными рисунками – табу для всех. Они "состаривают" женщин, и превращают образ в неэстетичный.

Какую выбрать альтернативу? Наряды с аккуратным и минималистическим дизайном. Это может быть polka dot (маленький горох), крошечные цветочки, тонкие вертикальные полосы либо небольшие леопардовые пятна. Еще меньше шансов прогадать, если вы выберете монохромную вещь из плотного материала.

4. Черная одежда

Универсальная, визуально убирает несколько килограммов, выглядит статусно – все это про черную одежду. Способна "состарить", подчеркивает морщинки и неровности кожи – тоже о ней. Итак, если хотите создать удачный лук, присмотритесь к другим краскам. Как насчет винного, графитового, шоколадного, темно-синего или холодного зеленого?

5. Бесформенная сумка

Отдавайте предпочтение изделиям с четкими формами (квадратная, прямоугольная, круглая, овальная, трапециевидная и т.п.). Желательно – маленького или среднего размера. Бесформенные сумки делают образы неопрятными, а также визуально прибавляют к возрасту владелице 5-10 лет.

Ранее OBOZ.UA писал об украшениях, которые делают образы старомодными. Решили "скреативить" и надеть серьги из перьев, серебряно-золотые кольца, пеструю брошь или колье-галстук? Советуем отказаться от них. Поищите более актуальные варианты.

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